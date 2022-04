Pine64 komt met PinePhone Pro-Linux-smartphone met sterkere hardware

Pine64 komt met een Pro-variant van de PinePhone. Pine64 noemt hem de 'beste manier om mainline Linux te ervaren op een mobiel apparaat'. Van buiten ziet het apparaat er hetzelfde uit als de gewone PinePhone, maar binnenin heeft veel van de hardware een upgrade gehad.

De PinePhone Pro krijgt een Rockchip RK3399S-soc die bestaat uit twee A72-cores en vier A53-cores die allen op 1,5GHz draaien. De gpu is een ARM Mali T860-quadcore op 500MHz en het werkgeheugen is vergroot naar 4GB lpddr4 met een snelheid van 800MHz. Opslag, tot slot, bedraagt 128GB emmc-geheugen. Dat is op alle fronten een verbetering ten opzichte van de originele PinePhone, die overigens gewoon in productie blijft. Volgens Pine64 zelf mag verwacht worden dat de prestaties van de Pro in lijn liggen met recente midrange-Android-smartphones. Vergeleken met de PineBook zal hij zo'n 20 procent langzamer zijn.

Ook de camera heeft een upgrade gehad en gaat van een 5MP Omnivision-sensor naar een 13MP Sony-sensor. De frontcamera gaat van 2MP naar 5MP. Wat wifi betreft is er ondersteuning voor ac-wifi bij gekomen. Aan de buitenzijde blijft de telefoon verder hetzelfde; hij is 2mm dikker dan het origineel en iets zwaarder, maar verder hetzelfde. Ook de 3000mAh-accu is ongewijzigd.

Net als de PinePhone zal de Pro draaien op Manjaro Linux met KDE Plasma Mobile. Pine64 verwacht wel dat de telefoon compatibel zal zijn met 'de meeste besturingssystemen die al beschikbaar zijn voor de originele PinePhone'. Belangrijk detail is wel dat booten vanaf de sd-kaart bij de Pro niet mogelijk omdat de Rockchip-chipset dat niet ondersteunt, zo tekent Linmob aan in zijn uitgebreide vergelijking tussen de twee modellen. De site verwacht echter ook dat de community middels bootloader-ontwikkelingen wel wat op gaat vinden.

De PinePhone Pro gaat 399 dollar kosten, exclusief verzendkosten en importheffingen. De eerste pre-orders zijn open voor ontwikkelaars die veel bijdragen aan de community rondom Pine64-apparaten. Wanneer de rest kan pre-orderen, wordt niet vermeld. De eerste exemplaren worden vroeg in 2022 geleverd. Ontwikkelaar Martijn Braam, die betrokken is in de community, heeft al een exemplaar in handen en heeft een video geschoten.