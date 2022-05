PinePhone krijgt covers met draadloos laden, NFC en fysiek toetsenbord

De Pine64 PinePhone krijgt covers die draadloos laden of NFC toevoegen aan de telefoon, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Ook werkt het bedrijf aan een cover die een grote accu en fysiek toetsenbord aan het toestel toevoegt.

Het aansluiten van de covers gaat via de Pogo-pins die boven de killswitches op het PCB zitten. De covers die draadloos laden en NFC toevoegen komen binnenkort beschikbaar, zegt Pine64. De cover met fysiek toetsenbord en grotere accu, waarschijnlijk 5000mAh, gaat vermoedelijk eind dit jaar in productie. Het bedrijf waarschuwt dat het niet zeker is dat die ook echt komt.

De PinePhone is een smartphone die dankzij de open hardware en software veel verschillende besturingssystemen kan draaien. Bovendien kan hij booten vanaf een MicroSD-kaart, iets dat veel andere smartphones niet kunnen. De telefoon kwam vorig jaar uit.

Ook komt er een nieuw pcb uit met 3GB geheugen en 32GB opslag voor gebruikers van de PinePhone met een 2GB/16GB-configuratie. Die hoeven niet hun hele telefoon te vervangen, omdat alleen het bordje vervangen voldoende is. Pine64 komt bovendien met een Europese winkel, maar het werk daaraan heeft door de coronapandemie vertraging opgelopen. Het is onbekend wat het voordeel zal zijn voor Europese gebruikers. Tweakers publiceerde afgelopen week een verhaal over de PinePhone.