PineTab-tablet van Pine64 met Ubuntu Touch is eind mei voor te bestellen

Pine64 gaat na meerdere vertragingen, waaronder dankzij het coronavirus, eind deze maand pre-orders aannemen voor zijn aankomende PineTab-tablet. Die draait op een aangepaste versie van Ubuntu Touch en gaat 99 dollar kosten.

Oorspronkelijk zou de PineTab in de zomer van 2019 op de markt komen, maar dat is anders gelopen. Aanvankelijk kwam de vertraging door een focus op de Pine64-smartphone en -laptop, maar daarna maakte het coronavirus dat de planning op de schop moest. Nu de fabrieken in Azië voorzichtig hun deuren weer openen, is Pine64 er klaar voor om pre-orders aan te nemen. Ook is er een keyboardhoes met magneten en verlichte toetsen voor te bestellen voor 20 dollar.

De tablet heeft een 10,1"-display met 720p-resolutie en een ips-paneel. Onder de motorkap zit een Allwinner A64-quadcore-cpu met een Mali-400 MP2-gpu, 2GB ram, en 64GB emmc-opslag. Dat opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart waarvan ook te booten is. Verder werkt Pine64 nog aan een m2-ssd-adapter, die in de tablet gemonteerd kan worden. Voor diezelfde sleuf wordt ook gewerkt aan een lte-gps-bord, een lora-bord en een rtl-sdr-bord. Meerdere van deze add-ons kunnen tegelijk in de tablet zitten, maar slechts eentje kan tegelijk gebruikt worden.

De tablet zal geleverd worden met Ubuntu Touch, een voor touchscreens geoptimaliseerde versie van Ubuntu, die ook kan switchen naar muis-en-toetsenbord-input. Echter stellen de makers dat de PineTab 'vele mainline 64bits arm-Linux-desktop-distro's ondersteunt'.

Aan de zijde van de PinePhone maakt men bekend de komst van draadloos laden via de Qi-standaard naar verwachting in juli plaatsvindt en dat Pine64 overweegt om de PinePhone in de toekomst uit te rusten met de mogelijkheid om te dualbooten. Verder bekijken ze de mogelijkheid om een 5000mAh-accu-case uit te brengen voor de PinePhone, om de beperkte accuduur enigszins te verhelpen.

Pine64 zet dit nieuws en meer kleinere stukken informatie uiteen in de May Update op zijn blog.