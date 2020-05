Honor kondigt laptop en televisie aan

Huawei-dochtermerk Honor heeft een laptop, tablet, router, televisie, draadloze oordopjes en een handvol smarthome-apparaten aangekondigd. De notebook heeft een 16,1"-scherm met dunne schermranden, een Nvidia Geforce MX350 en een tiende generatie Intel Core i7-cpu.

De cpu in de MagicBook pro is een Intel Core i7-10510U en die heeft vier kernen en met een snelheid van maximaal 4,9GHz. Verder heeft het 16GB ddr4-ram en een 512GB ssd. Verder stelt Honor dat de display 100 procent van de srgb-kleurruimte kan weergeven Ook is er een model met een niet nader genoemde i5-processor, dat verder dezelfde specs heeft. De beelden van de presentatie doen wel vermoeden dat dit model wat dikkere bezels rond het scherm heeft, maar dit wordt niet expliciet genoemd.

In de beelden is verder te zien dat de laptop een pop-up-webcam in het toetsenbord heeft en het lijkt erop dat er ook nfc-functionaliteit aanwezig is. Omgerekend vanuit Chinese Yuan kost het i5-model 770 euro en het i7-model 860 euro. Een europrijs en releasedatum voor de Benelux is er op dit moment nog niet.

De Honor-tablet heet de ViewPad 6. De tablet met 10,4"-display heeft een resolutie van 2048 bij 1080 pixels, heeft een helderheid van 470 nits en volgens honor dunne bezels. Het heeft een Kirin 985-soc, speakers aan weerszijden, ondersteuning voor wifi 6 via 802.11ax en 5g. De hoeveelheid werk- en opslaggeheugen wordt niet genoemd. De tablet moet in 'overzeese markten' te krijgen zijn vanaf juni, maar een prijs wordt nog niet genoemd, ook niet voor China. De Chinese prijs wordt op 13 juni bekendgemaakt.

De Honor Router 3 wordt geïntroduceerd met een nadruk op de ondersteuning voor 'wifi 6+'. Dit moet snelheden tot 2400Mbps op 5GHz kunnen realiseren, maar alleen wanneer het gebruikt wordt in combinatie met andere compatibele Honor-apparaten. Verdere technische informatie over deze 802.11ax-wifi wordt niet gegeven. Onder de motorkap zit een GigaHome 650 en een Kirin W650-chipset. De router kost omgerekend 28 euro, maar een Europese prijs is er nog niet. Het apparaat moet in juli naar 'overzeese markten' komen.

De televisies van Honor zitten in zogenaamde X1-serie. Deze hebben een een 4k-display met 92% van de dci-p3-kleurruimte en hdr-capabiliteit. Het geluid wordt verzorgd door vier 10-watt speakers en de ingebouwde Honghu 818-chipset kan volgens Honor 8k-beelden tonen. De serie bestaat uit een 65", 55" en 50"-model. Deze kosten omgerekend respectievelijk 425 en 296 euro. De prijs van het 50"-model wordt nog niet bekendgemaakt.

De Honor Earbuds X1 hebben volgens de fabrikant een accuduur van 24 uur, vermoedelijk met een meegeleverd doosje, en hangt er een prijskaartje van omgerekend 22 euro aan. Verder presenteerde Honor tijdens een aankondiging dinsdagmiddag nog een stofzuiger, een ventilator die ook de lucht kan verwarmen, een luchtbevochtiger, een elektrische tandenborstel en een telefoonhouder voor in de auto.