Google Play Movies-catalogus toont eerste film met Dolby Vision

Google heeft de eerste film met Dolby Vision geplaatst in de catalogus van Google Play Movies. Eind vorig jaar waren er al aanwijzingen dat Google op termijn zou beginnen met het aanbieden van films met Dolby Vision. Het bedrijf lijkt hier nu mee begonnen te zijn.

In de Google Play Movies-app op een televisie is op de filmpagina van Joker te zien dat de film niet alleen in 4k en met hdr is te bekijken, maar dat ook Dolby Vision beschikbaar is. In de browser bij de Movies-sectie van Google Play is dat ook op de pagina van deze film te zien. Volgens de website FlatpanelsHD is naast Joker ook de film A Simple Favor beschikbaar met Dolby Vision, al lijkt dat nog niet overal het geval te zijn. Momenteel zijn er nog geen andere films in Google Play Movies beschikbaar met Dolby Vision, maar vermoedelijk zal dat gestaag veranderen en maakt Google binnenkort meer titels beschikbaar met dit hdr-formaat met dynamische metadata.

Er is nog een andere, concurrerende hdr-standaard die in tegenstelling tot het alom aanwezige hdr10 ook gebruikmaakt van dynamische metadata: hdr10+. Begin dit jaar werd duidelijk dat Google content met deze standaard in zijn Play Movies-dienst gaat aanbieden, al is dat tot op heden nog niet gebeurd. Er waren eerder ook al aanwijzingen dat de komst van films met Dolby Vision eraan zat te komen, maar Google heeft daar officieel niets over gezegd.

Google Play Movies biedt al langer films met hdr aan, maar tot nu toe gold dat nog niet voor Dolby Vision. Op dat vlak ligt de dienst van Google behoorlijk achter op bijvoorbeeld Apple TV. De dienst van Apple heeft namelijk een enorme waslijst van meer dan zeshonderd titels die in 4k en Dolby Vision beschikbaar zijn. Apple TV biedt daarbij in sommige gevallen ook Dolby Atmos aan, al betreft dit de lossy variant die via Dolby Digital Plus wordt aangeboden. Dit audioformaat ontbreekt ook nog altijd in Google Play Movies. Netflix is een ander groot streamingplatform dat behoorlijk wat Dolby Vision-content aanbiedt.