Reisdata en e-mailadressen van negen miljoen EasyJet-klanten uitgelekt bij hack

Luchtvaartmaatschappij EasyJet zegt dat de data van zo'n negen miljoen klanten is gestolen. Het bedrijf meldt dat het is gehackt en dat daardoor e-mailadressen en reisgegevens zijn buitgemaakt. In tweeduizend gevallen zijn er ook creditcardgegevens gestolen.

EasyJet meldt in een e-mail aan klanten dat alle slachtoffers worden ingelicht. "Als je geen bericht krijgt, zijn je gegevens niet gestolen", staat in het bericht. EasyJet waarschuwt klanten dat ze meer risico lopen op phishingaanvallen. "Zeker gedurende de covid-19-crisis is er een grotere kans dat data wordt misbruikt voor online oplichting."

Het is niet precies duidelijk wat er gebeurd is. EasyJet zelf spreekt over 'een aanval van een zeer geavanceerde bron', maar geeft geen details over die aanval. Ook is niet duidelijk wanneer die plaatsvond, en hoe lang deze duurde. Wel is op Twitter te zien hoe de klantenservice begin april klanten al te woord staat die op dat moment vragen hebben over een mail die ze kregen in verband met een datalek. Inmiddels zouden de inbrekers geen toegang meer hebben tot de data.

EasyJet zegt dat er bij het datalek 'ongeveer negen miljoen klanten' zijn getroffen. Van hen zijn e-mailadressen en hun reisgegevens buitgemaakt. Het is niet bekend hoe ver terug de gegevens gaan. Van 2208 klanten zijn ook creditcardgegevens gestolen. Volgens EasyJet zijn er geen paspoortgegevens buitgemaakt.

Klanten worden tot 26 mei ingelicht over het datalek. Daarnaast heeft de luchtvaartmaatschappij aangifte gedaan bij de politie, en de Britse privacytoezichthouder.