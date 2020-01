Google Play Movies gaat content aanbieden in hdr10+

Google gaat met zijn Play Movies-dienst de hdr-standaard hdr10+ ondersteunen. De dienst biedt al langer hdr-films aan, maar tot nu toe is de aangeboden content nog niet beschikbaar in een hdr-standaard met dynamische metadata.

Samsung, het belangrijkste bedrijf achter de open hdr-standaard hdr10+, meldt dat Google Play Movies & TV hdr10+ gaat ondersteunen voor zijn uhd-titels. Daarbij lijkt het aanbod van films met hdr10+ op Google Play Movies afhankelijk te zijn van het aantal uhd-blu-rays die van hdr10+ zijn voorzien. Dat zijn er vooralsnog niet zo heel veel.

Verder meldt Samsung dat OnePlus, Oppo en Realme en Xiaomi ondersteuning voor hdr10+ hebben toegezegd voor hun mobiele apparaten. Dat betekent dat gebruikers van bepaalde telefoons van deze fabrikanten eventueel video's met deze hdr-standaard kunnen afspelen en opnemen. Daarnaast hebben fabrikanten van receivers ondersteuning toegezegd, zoals Onkyo en Pioneer.

Samsung probeert het gebruik en de ondersteuning van hdr10+ zoveel te mogelijk te stimuleren, om daarmee een tegenhanger te hebben voor de Dolby Vision-standaard. Beide standaarden maken in tegenstelling tot hdr10 gebruik van dynamische metadata, al is Dolby Vision nog altijd veel dominanter dan hdr10+. Panasonic en Philips zaten bijvoorbeeld een tijd in het hdr10+-kamp, maar bieden inmiddels op hun televisies ook ondersteuning voor Dolby Vision.

Het lijkt erop dat Google Play Movies binnen afzienbare tijd ook ondersteuning voor Dolby Vision krijgt. Dat concludeerde XDA Developers eind vorig jaar op basis van code in apk-versie v4.17.22 van Google Play Movies. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren en wanneer, is nog niet duidelijk.