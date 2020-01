Razer toont Switch-achtige smartphonecontroller met bredere compatibiliteit

Razer komt opnieuw met Switch-achtige controller voor smartphones. Dit nieuwe model, de Kishi, moet in tegenstelling tot voorganger Junglecat werken met de meeste iPhones en Android-toestellen. Deze voorganger werkte alleen met een handjevol telefoons.

In tegenstelling tot de Junglecat heeft de Kishi geen verbindingsstukje in het midden om een geheel van de twee 'Joy-Cons' te maken. Een hoes waar de controllers aan zitten, en de telefoon in, is er niet meer. In plaats daarvan zit er een soort ribbon cable-verbinding tussen de twee controllers, die uitschuifbaar is om verschillende smartphonehoogtes te accommoderen. Dat is te zien in een hands-on van CNet.

Razer werkte samen met Gamevice voor het 'universal fit'-ontwerp van de klemmen, maar het is niet precies duidelijk hoe dat werkt en waardoor het ontwerp een variatie aan formaten goed aankan. De bestaande producten van Gamevice zijn namelijk ook toegespitst op specifieke apparaten, zoals de Junglecat dat ook is. In de bekendmaking wordt in ieder geval gesproken van 32 verschillende ondersteunde smartphones 'en meer apparaten'.

De verbinding met de smartphone gaat via usb-c en een Lightning-aansluiting. De Junglecat ondersteunt ook bluetooth low energy, maar de Kishi lijkt dat niet te hebben. Het voordeel van een bekabelde verbinding is de lagere latency. Verder is er ook een passthrough-verbinding om je telefoon op te laden terwijl de controllers eraan zijn gekoppeld.

De controllers hebben samen twee analoge sticks, een d-pad, vier face buttons, een home-knop en twee knoppen die schijnbaar staan voor vooruit en terug. Tot slot heeft hij ook schouderknoppen: twee bumpers en twee triggers. De set moet volgens Razer vroeg in dit jaar op de markt komen. Een prijs noemt het bedrijf op dit moment niet. De Junglecat kostte destijds 120 euro.