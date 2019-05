Netflix verhoogt audiobitrates en past kwaliteit aan op basis van bandbreedte

Netflix heeft veranderingen doorgevoerd in de weergave van audio. De streamingdienst verhoogt bitrates, tot maximaal 768Kbit/s voor Dolby Atmos. Bij apparaten die dat ondersteunen past Netflix de audiokwaliteit aan op de beschikbare bandbreedte.

Details over de aanpassingen heeft Netflix uiteengezet in een blog. Daarin schrijft de dienst dat de verbeterde audiokwaliteit niet lossless is, maar 'transparant'. Netflix claimt dat er geen verschil te horen is met het bronmateriaal bij de bitrates die de dienst gebruikt. Voor Dolby Digital is dat maximaal 640Kbit/s en bij Dolby Atmos-streams gaat dat tot 768Kbit/s.

Netflix past bij apparaten die dat ondersteunen de bitrate ook aan op de beschikbare bandbreedte. De dienst doet dat al langer voor video. Als de verbinding goed is wordt er een hoge bitrate gebruikt en als de bandbreedte beperkt wordt, gaat de bitrate omlaag. De overschakelingen zijn volgens Netflix niet hoorbaar.

Bij video's met 5.1-audio wordt een audiostream van minimaal 192Kbit/s tot maximaal 640Kbit/s aangeboden. Volgens Netflix is de laagste kwaliteit daarmee ook 'goed'. De dienst merkt op dat de bitrates in de toekomst nog kunnen veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe technieken om het geluid te coderen.

Niet alle hardware ondersteunt het aanpassen van de audiokwaliteit op de beschikbare bandbreedte, maar Netflix stelt dat de meeste tv's ermee overweg kunnen en zegt de techniek daarbij nu in te zetten. De dienst heeft een jaar getest met verschillende tv's.