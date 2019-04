Netflix gaat gebruikmaken van Intels opensource-encoder voor av1-videocodec

Netflix en Intel hebben op de in Las Vegas gehouden National Association of Broadcasters Show bekendgemaakt dat ze de handen ineen hebben geslagen voor de ondersteuning en ontwikkeling van de eerder onthulde SVT-AV1, een opensource-encoder voor de av1-videocodec.

Intel heeft Scalable Video Technology for AV1, of kortweg SVT-AV1, officieel aangekondigd en brengt de encoder uit volgens een BSD+Patent, wat het volgens de Amerikaanse chipmaker eenvoudig maakt om het te gebruiken en commercialiseren voor ontwikkelaars. Het betalen van royalties is daarbij niet aan de orde.

De SVT-AV1-encoder werd eerder al uitgebracht op GitHub, maar in Las Vegas volgde de officiële presentatie, waarbij bekend werd dat Netflix met Intel gaat samenwerken. SVT-AVC1 is een opensource-encoder voor de av1-videocodec. Deze codec, die waarschijnlijk bestaande codecs als hevc en het door Google gebruikte vp9 zal gaan vervangen, vergt veel minder bandbreedte.

De encoder is niet direct geschikt of bedoeld voor de thuisgebruiker, aangezien de systeemeisen niet mals zijn. Zo is op een systeem met 112 logische kernen 48GB nodig om een stream in 4k-resolutie met 10bits-kleuren te draaien. De software is met name bedoeld voor servers die worden ingezet voor het online streamen van video, waarbij Intel het heeft geoptimaliseerd voor Core-processors van de Skylake-generatie en Intel Xeon-cpu's.

Netflix heeft in september 2015 samen met Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft en Mozilla de nonprofitorganisatie Alliance for Open Media opgericht. Deze partijen zijn daarmee de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de av1-codec. Apple voegde zich begin 2018 ook bij de alliantie, net als Samsung dat onlangs deed.