Netflix test optie om willekeurig afleveringen af te spelen

Netflix test een Random Episode-optie om een willekeurige aflevering uit een serie te kijken. Dat schrijft Android Police op basis van een lezerstip. Voor zover bekend werkt de functie alleen in de Android-app.

Volgens Android Police werkt de functie zowel in de Home-pagina van de app als in de videospeler. Op de homepage staat de functie tussen de categorieën films en tv-series. Daar komt een extra categorie met de tekst Play a Popular Episode, waar Netflix willekeurig een aflevering uit een tv-serie kiest. In de videospeler werkt de functie als een aparte knop, naast de Episodes- en Audio & Subtitels-functies. Daar moeten gebruikers op Random Episode drukken, waarna een willekeurige aflevering uit de tv-serie wordt gekozen.

Op dit moment is het onbekend hoe een serie in de Play a Popular Episode-categorie komt. Zo lijkt een serie als Stranger Things minder praktisch voor de functie omdat afleveringen bij deze serie nauwelijks los gekeken kunnen worden. Een serie als Black Mirror met losstaande verhalen lijkt beter geschikt voor de functie.

Android Police kreeg de tip binnen van een lezer, die de Android-appversie v7.6.0 build 19 34157 draaide. Het is volgens de site vooralsnog onduidelijk of het om een kleinschalig experiment gaat of dat de functie op een later moment beschikbaar wordt gemaakt voor meer gebruikers.