YouTube ontwikkelt interactieve shows waarin kijkers keuzes kunnen maken

Een nieuw onderdeel binnen YouTube houdt zich bezig met het ontwikkelen van shows en video's met een interactief karakter. Daarmee gaat het videoplatform van Google Netflix achterna, waar sinds eind vorig jaar de interactieve film Bandersnatch verscheen.

De nieuw te ontwikkelen shows worden ontwikkeld door een onderdeel dat onder leiding staat van Ben Relles, die binnen YouTube eerder de leiding had over unscripted programs. Hij is acht jaar werkzaam bij YouTube en onderzoekt momenteel de beste manieren om kijkers te laten participeren in shows en verhalen. Susanne Daniels van YouTube zegt tegen Bloomberg dat er nu 'ongelooflijke nieuwe tools en kansen zijn om meerlaagse en interactieve verhalen te vertellen'. Wanneer de eerste interactieve show van YouTube uitkomt en waar deze over gaat is niet bekendgemaakt.

Eind vorig jaar werd bekend dat YouTube zijn inspanningen om eigen content te maken gaat terugschroeven. Als gevolg daarvan komen Originals-video's beschikbaar voor alle gebruikers, terwijl die eerst alleen te zien waren met een betaald abonnement. YouTube zei echter dat het zou blijven investeren in gescripte films en series voor op de site en het nieuwe initiatief om interactieve shows te maken is daar waarschijnlijk onderdeel van.

Netflix kwam eind vorig jaar met de interactieve Black Mirror-film Bandersnatch. Het draait in deze film om de fictieve game Bandersnatch, waarbij kijkers keuzes moeten maken. De interactieve film heeft beeldmateriaal voor 312 minuten, maar kijkers zien op basis van hun keuzes ongeveer anderhalf uur. Netflix komt woensdag ook met een tweede interactieve show, genaamd You vs Wild. Daarin draait het om avonturier Bear Grylls die afreist naar allerlei onherbergzame gebieden. Kijkers moeten hem helpen te overleven door keuzes te maken, bijvoorbeeld door aan te geven iets te eten of juist niet.