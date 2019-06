Netflix test feed met extra video's en afbeeldingen van series

Netflix is begonnen met het testen van een Extras-tabblad in de app. Daarin komen video's en afbeeldingen van series die gebruikers volgen. Dat beeldmateriaal is nergens anders binnen Netflix te vinden, zo claimt Variety.

Het Extras-tabblad laat gebruikers ook herinneringen zetten voor als een nieuw seizoen van een bepaalde serie online verschijnt, meldt Variety. Het tabblad verschijnt onderin beeld en vervangt niet een ander deel van de interface. De video's spelen standaard zonder geluid, al is er wel geluid aanwezig in het beeldmateriaal.

Gebruikers kunnen afbeeldingen horizontaal doorscrollen om er meer van te zien. Wat er verschijnt in het Extras-tabblad, heeft te maken met series die de gebruiker kijkt of series waarvan Netflix denkt dat de klant er interesse in heeft. Het is onbekend hoeveel mensen in de test zitten. Netflix bevestigt de test, maar zegt niet hoe lang hij zal duren en of de functie in deze vorm bij alle klanten in de app zal verschijnen.

Screenshots: Variety