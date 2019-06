Google Maps toont snelheidsmeter tijdens navigatie

Google Maps is begonnen met het tonen van een snelheidsmeter tijdens navigeren. In sommige landen staat daar ook een snelheidslimiet bij, maar dat lijkt in de Benelux nog niet het geval te zijn. De functie zit in de bèta van de Android-app.

Klik voor vergroting. Bron: kaats

Tweaker kaats stuurde een screenshot van een snelheidsmeter in Nederland met versie 10.18.0-beta van Google Maps voor Android. Ook op de redactie werkte de snelheidsmeter met deze versie van Maps, terwijl die in de stabiele versie in de Play Store nog niet zit.

Er komen wereldwijd veel meer meldingen binnen van de snelheidsmeter, meldt Android Police. Daarbij gaat het ook om gevallen, waarbij naast de huidige snelheid ook de snelheidslimiet op die weg staat, maar dat is vermoedelijk afhankelijk van hoe goed de informatie is die Google heeft van de wegen in dat gebied. Het gaat bovendien om een gefaseerde invoering van de functie, meldt Android Police. Onlangs voegde de zoekgigant al mobiele en vaste flitsers toe aan de app. Google heeft geen details bekendgemaakt over het aanbieden van de nieuwe functie, zoals of en wanneer het beschikbaar is in de stabiele versie van Maps of wanneer het zal werken op iOS.