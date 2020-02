Snelheidslimieten op Nederlandse wegen zijn beschikbaar in Google Maps

De maximumsnelheid op Nederlandse wegen is beschikbaar in Google Maps. Gebruikers van de app kunnen tijdens het navigeren linksonder op hun smartphonescherm zien wat de snelheidslimiet is op de weg waar ze rijden.

Google laat bij monde van woordvoerder Rachid Finge aan Tweakers weten dat de snelheidslimieten officieel zijn uitgebracht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden en Luxemburg. Dat hangt volgens hem samen met de vijftiende verjaardag van Maps, op 8 februari. Het tonen van de maximumsnelheden is beschikbaar in Maps, maar ook via Android Auto.

Smartphonegebruikers zien tijdens het navigeren in Maps nu linksonder de snelheidslimiet. Als de bestuurder maximaal 10km/u te hard rijdt, wordt de actuele snelheid van het voertuig in gele cijfers weergegeven. Daarboven wordt een rode kleur toegepast. De snelheidsmeter die de huidige snelheid van het voertuig van de gebruiker weergeeft, was al langer beschikbaar in Maps.

Als er onverhoopt geen informatie over de maximumsnelheid beschikbaar is, toont Maps alleen de huidige snelheid. Door op het icoontje te drukken verdwijnt de weergave van de huidige snelheid en wordt enkel de maximumsnelheid getoond. De weergave van de maximumsnelheid en de actuele snelheidsmeter kunnen overigens beide uitgeschakeld worden in de instellingen van de app.