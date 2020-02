Onderzoekers lezen data van computers door schermhelderheid te manipuleren

Beveiligingsonderzoekers van de Israëlische Ben Gurion-universiteit hebben een manier gevonden om data van een computer af te lezen door de helderheid van een monitor te manipuleren. Daarvoor moet eerst malware op zo'n air gapped-computer worden gezet.

Het gaat om academisch onderzoek naar mogelijkheden om heimelijk gevoelige data te onttrekken aan systemen die niet op internet zijn aangesloten. De onderzoekers richten zich daarbij op display-to-cameracommunicatie, dat hiervoor in toenemende mate in de belangstelling staat, vanwege de groei van het aantal aanwezige videocamera's en smartphonecamera's.

In het onderzoeksrapport beschrijven de onderzoekers hoe zij kleine hoeveelheden data kunnen aflezen op basis van minuscule veranderingen van de helderheid van een beeldscherm. Daarvoor plaatsen zij malware op een computer, die een van de rgb-componenten van elke pixel licht wijzigde. Dat gebeurt op een dusdanige manier dat gebruikers de kleur- en helderheidsveranderingen bijna niet kunnen opmerken.

De bedoeling is dat de malware gevoelige data van een systeem verzamelt en deze codeert naar een bitstream. De malware moduleert die reeks nulletjes en eentjes vervolgens naar corresponderende veranderingen van de helderheid van de subpixel. Vervolgens slaagden ze erin om met een camera de veranderingen van de helderheid te registreren en de data zo 'uit te lezen'. Ze beschrijven hoe ze zo een sequentie van '1010101010101010' te extrafiltreren vanaf een 19"-scherm op een bitrate van 5bit/s, met een camera die op zes meter van het scherm stond.

Toepassing in de praktijk is wel lastig, omdat de losstaande computer alsnog moet worden geïnfecteerd met specifieke malware. Het onderzoek werd gedaan door wetenschappers van de Ben Gurion Universiteit in Israël. Dat team doet vaker onderzoek naar manieren om air gapped-computers af te luisteren door er malware op te zetten. Zo wisten zij in eerder onderzoek data te exfiltreren door lampjes op een modem te manipuleren, door te luisteren naar het geluid van harde schijven, en via de de led-lampjes van beveiligingscamera's.