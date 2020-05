Wetenschappers luisteren pc af door frequentie van voedingen te manipuleren

Wetenschappers van de Ben Gurion-universiteit in Israël hebben malware ontwikkeld waarmee een computer op een air-gapped netwerk kan worden afgeluisterd door de voeding te manipuleren. De voedingen zonden zo een eigen audiosignaal uit, dat kon worden opgevangen.

De wetenschappers noemen hun malware Power-Supplay. Daarmee kunnen ze data laten uitlekken uit een air-gapped computer. Dat zijn apparaten die niet op uitgaande netwerken zoals internet zijn aangesloten. Power-Supplay is malware die de voeding van een computer kan manipuleren zodat die een bepaald geluid maakt. Dat gebeurt door een fenomeen dat singing capacitor wordt genoemd en waarbij een condensator een geluid met een hoge frequentie maakt als er verschillende hoeveelheden stroom doorheen worden gevoerd.

De malware die de wetenschappers hebben gebouwd, kan de stroomtoevoer van de psu's zo manipuleren dat ze kunnen bepalen welke geluiden de condensatoren 'zingen'.

De malware op de pc kan vervolgens binaire data omzetten in bijbehorende stroomtoevoer, die vervolgens leidt tot een specifieke audiofrequentie die door de condensatoren wordt uitgezonden. Iemand die de akoestische signalen in de buurt van de computer kan afluisteren, kan daardoor op basis van de audio de binaire data van de pc stelen. Volgens de wetenschappers zou dat bijvoorbeeld kunnen met een smartphone.

Het eruit filteren van de data kan tot een maximum van zes meter van de computer, afhankelijk van het omgevingsgeluid, zeggen de wetenschappers. De malware kan bij een afstand tot een meter maximaal 40bit per seconde aan data afluisteren. Bij een grotere afstand gaat het om maximaal 10bit per seconde.

De wetenschappers van de universiteit in Negev worden aangestuurd door Mordechai Guri. Hij houdt zich al langer bezig met manieren om air-gapped netwerken af te luisteren. Eerder publiceerde Guri onderzoek over het afluisteren van computers door de schermhelderheid te manipuleren, de infraroodlens van bewakingscamera's af te lezen en de geluidspoorten van de pc aan te passen. Het onderzoek is voornamelijk academisch en heeft weinig praktische toepassingen.