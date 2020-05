Uitgelekte beelden tonen Lenovo-gamesmartphone met pop-upcamera aan zijkant

Er zijn beelden verschenen waarop het ontwerp van Lenovo's komende Legion-gamesmartphone is te zien. Het toestel heeft geen gat of inkeping in het scherm, maar een pop-upcamera. Opvallend is dat die aan de zijkant zit.

De beelden zijn volgens XDA Developers afkomstig uit marketingvideo's van de Lenovo Legion-smartphone. Die video's zijn niet openbaar, maar Lenovo heeft eerder al bevestigd dat er een gamesmartphone komt en heeft ook al teasers met informatie geplaatst. Zo is bekend dat het toestel een Snapdragon 865-soc krijgt en met 90W kan snelladen. Er zit een 5000mAh-accu in die uit twee delen bestaat.

Op de renders uit de video zijn twee usb-c-aansluitingen te zien: een aan de onderkant en een aan de zijkant. Een andere afbeelding toont een pop-upcamera aan de zijkant. Vermoedelijk is dat gedaan met het idee om gamers de frontcamera te laten gebruiken tijdens het gamen, als de telefoon horizontaal wordt gehouden.

Aan de achterkant van het toestel zitten twee camera's. Ook die hebben een opvallende positie; veel lager dan bij andere smartphones. De renders in de video maken niet duidelijk welk materiaal voor de behuizing wordt gebruikt, maar het lijkt om aluminium of kunststof te gaan.

Volgens XDA Developer is er ook een andere video waarin Lenovo diverse features van de Legion-smartphone toont, waaronder de zogenaamde uEngine. Dat is de naam die de fabrikant geeft aan de vibratiemotor. Ook claimt Lenovo in het filmpje dat de telefoon speciale koeling heeft en is voorzien van stereoluidsprekers.

Het toestel zou een 144Hz-scherm krijgen met een resolutie van 2340x1080 pixels en op Android 10 draaien, met een aangepaste Lenovo ZUI 12-schil die Legion OS zal kunnen heten. Wanneer Lenovo het toestel officieel aankondigt, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of het toestel buiten China op de markt komt.