Black Shark 3-gamesmartphones komen volgende week uit in Europa

De Black Shark 3 en Black Shark 3 Pro gaan vanaf 8 mei in de verkoop in Europa. De gamesmartphones kwamen begin maart uit in China. Fabrikant Xiaomi heeft nog geen europrijzen bekendgemaakt.

Black Shark is een promotiecampagne begonnen op zijn Europese website en daaruit blijkt dat de derde generatie gamesmartphones van het bedrijf vanaf 8 mei te koop is. In de Black Shark 3-modellen zit een Snapdragon 865-soc, een 5g-modem en een accu die kan snelladen met 65W. De fabrikant claimt dat de smartphones goede koeling hebben, met heatpipes aan beide kanten van het moederbord, wat bij gamen de soc koel zou moeten houden.

De gamesmartphones zijn voorzien van lpddr5-werkgeheugen en ufs 3.0-flashgeheugen voor opslag. Aan de achterkant zit een primaire camera met een 64-megapixelsensor, een ultragroothoekcamera met 13-megapixelsensor en een 5-megapixelsensor voor dieptemeting.

Het scherm van de Black Shark 3 is een 6,7"-oledpaneel met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De grotere Pro-versie heeft een 7,1"-scherm met dezelfde refreshrate, maar een hogere resolutie van 3120x1440 pixels. Ook heeft het Pro-model fysieke schouderknoppen, die uit de behuizing omhoog klappen bij gebruik.

Black Shark noemt nog geen prijzen in euro's. De Black Shark 2 Pro kwam eind vorig jaar uit voor 599 euro. In onderstaande tabel staan de Chinese adviesprijzen en het omgerekende bedrag in euro's. De daadwerkelijke europrijzen zijn vermoedelijk hoger.