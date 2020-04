Het mag allemaal best een beetje over-the-top. Nu elke smartphonemaker een kwakje koelpasta over zijn processor gooit en zelfs heatpipes bij veel smartphones volstrekt normaal zijn geworden, moet je je als gamesmartphone natuurlijk wel onderscheiden met nog extremere koeling voor de processor, die juist in een gamesmartphone zo hard moet werken. En natuurlijk gaat het om verversingssnelheden, ook wel framerates genoemd. Gamesmartphones behoorden tot de eerste telefoons die boven de 60Hz gingen, maar nu zelfs een Galaxy S20 op 120Hz zit, moet je iets, dus komt Nubia met de Red Magic 5G. Met 144Hz-scherm, want meer hertzen is natuurlijk meer beter.

De Red Magic 5G is een bijzondere verschijning. Hij is niet zo extreem vormgegeven als sommige andere modellen in dit genre, maar het is nog altijd een kloeke verschijning, met rode accenten, scherpe hoeken en een scherm zonder gat of inkeping. Met zijn connector voor docks, aparte rode gameknop, schouderknoppen, rgb-logo achterop en ventilator aan de zijkanten is de Red Magic 5G weer een echte over-the-top gamesmartphone geworden. Nu hij officieel te koop is in Europa, is het dus tijd om eens lekker te gaan gamen.