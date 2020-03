Black Shark 3-gamesmartphone en Pro-variant met 7,1"-scherm komen uit in China

Black Shark heeft twee nieuwe gamesmartphones aangekondigd. De Black Shark 3 en 3 Pro hebben een Snapdragon 865-soc en twee accu's zodat ze met 65W kunnen laden. Het Pro-model heeft een groter scherm en fysieke schouderknoppen.

Het 7,1"-oledscherm van de Black Shark 3 Pro heeft een resolutie van 3120x1440 pixels. Daaruit is op te maken dat het gaat om een scherm met een 19,5:9-verhouding, afmetingen van ongeveer 16,4x7,6cm en een schermoppervlak van bijna 124cm2. De reguliere Black Shark 3 Pro krijgt een 6,7"-oledscherm met een fhd+-resolutie.

Het Pro-model heeft een behuizing met fysieke schouderknoppen. Ook heeft het toestel een geavanceerde trilmotor die voor betere haptische feedback moet zorgen. Beide Android-smartphones worden uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 865-soc en een 5g-modem. Volgens de fabrikant zit er een 'sandwich'-koelsysteem in de toestellen, met heatpipes aan beide kanten van het moederbord. Dat zou de soc tijdens het gamen koel moeten houden.

De Black Shark 3-telefoons hebben een accu die in twee delen is uitgevoerd. Door de accu's in serie te laden is het mogelijk om te snelladen met 65W. De reguliere versie heeft een 4720mAh-accu en de Pro-variant heeft een 5000mAh-accu. De accu's zijn volgens de fabrikant in 12 minuten tot de helft opgeladen en een volledige lading is klaar in 38 minuten.

Er verschijnen versies met 8GB en 12GB lpddr5-geheugen. Opslag bestaat uit ufs 3.0-flashgeheugen en is 128GB of 256GB groot. Beide toestellen hebben drie camera's aan de achterkant. De primaire camera gebruikt een 64-megapixelsensor, er is een 13-megapixelcamera met groothoeklens en een 5-megapixelsensor voor dieptemeting.

De Black Shark 3 is per direct te koop in China en de Pro-versie volgt over een week. Later komen de Black Shark 3-gamesmartphones uit in andere werelddelen, maar wanneer en voor welke prijs is nog niet bekendgemaakt. De Black Shark 2 Pro kwam eind vorig jaar uit in Europa voor 599 euro.