Xiaomi Black Shark 2-gamesmartphone heeft drukgevoelig scherm

Xiaomi heeft de Black Shark 2-smartphone aangekondigd. Het 6,39"-oledscherm van de smartphone is drukgevoelig, zodat gamers de randen van het scherm als knoppen kunnen gebruiken in games.

Xiaomi noemt de functie Magic Press op de Black Shark 2 en het werkt als 3D Touch op een iPhone. Gebruikers kunnen aan de linker- en rechterkant van het scherm functies toekennen aan het hard indrukken, bijvoorbeeld de invoer van een knop die normaal op een controller zou zitten. Daardoor is een game te besturen met die knoppen, ook als die op een andere plek op het scherm staan.

Het oledscherm heeft een diagonaal van 6,39" en een resolutie van 2340x1080 pixels. Onder die display zit een optische vingerafdrukscanner voor biometrische beveiliging. Er is een vaporchamber om de Qualcomm Snapdragon 855-soc te koelen als dat nodig is. Er zijn configuraties met een werkgeheugen van 6, 8 en 12GB. De opslag is 128 of 256GB.

De telefoon meet 163,6x75,1mm en is 8,8mm dik en 205g zwaar. In die behuizing zit verder een 4000mAh-accu, die kan opladen met maximaal 27W. De telefoon komt vooralsnog eerst alleen uit in China en kost vanaf 3199 yuan, momenteel ongeveer 420 euro. De duurste versie is omgerekend rond 550 euro.

De Black Shark 2 is de derde gamemartphone van Xiaomi, na de Black Shark en Black Shark Helo die vorig jaar uitkwamen. De eerste Black Shark kwam na een release in China in het voorjaar tegen het einde van het jaar ook uit in de Benelux.