Gamesmartphone Black Shark 2 Pro verschijnt op Chinese markt

Het Chinese Black Shark, een aan Xiaomi gerelateerd bedrijf, heeft zijn nieuwe gamesmartphone Black Shark 2 Pro onthuld. Het toestel heeft de nieuwe Qualcomm Snapdragon 855 Plus-soc aan boord en volgens de makers heeft het touchscreen met 34,7ms de snelste touchresponse.

De Magic Press-functie van de Black Shark 2 is terug, maar heet nu Master Touch 2.0. De functie is nog steeds vergelijkbaar met 3D Touch op Apple-apparaten. Hierbij kan een aanraking waarbij een bepaalde hoeveelheid druk op een specifieke plek wordt uitgeoefend, worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een knop die normaal op een controller zit. De display heeft een diagonaal van 6,39" en een resolutie van 1080 bij 2340 pixels. Verder is het scherm een amoledpaneel dat de hele dci-p3-kleurruimte kan weergeven.

De Black Shark 2 Pro is volgens de makers het eerste toestel met een ingebouwde dsp. Hij is voorzien van ufs 3.0-opslag, dat hogere lees- en schrijfsnelheden kan halen. De 4000mAh-accu kan geladen worden met de bijgeleverde 27W-lader, die Quick Charge 3.0 ondersteunt. Een 3,5mm-audio-uitgang is er niet, maar een adapter voor in de usb-c-poort wordt meegeleverd.

Aan de softwarezijde heeft Black Shark de functie Shark Space ontwikkeld, die agressief het werkgeheugen opruimt zodat games er des te meer gebruik van kunnen maken. Op welke versie van Android het toestel draait, is niet bekend.

De variant van de Black Shark 2 Pro met 128GB opslagruimte is in China te koop voor omgerekend 390 euro en die met 256GB voor 456 euro. Beide modellen hebben 12GB ram. Er zijn twee kleuren verkrijgbaar: Shadow black en Iceberg grey. De telefoons moeten 'binnenkort' op andere markten verschijnen, aldus Black Shark. De smartphonemaker heeft ook een Nintendo-Switch-achtige accessoireset te koop.