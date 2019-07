OpenXR-specificatie van Khronos moet leiden tot cross-platform ar- en vr-apps

De Khronos Group heeft de eerste officiële versie van de OpenXR-specificatie uitgebracht. Hiermee moet het in de toekomst gemakkelijker worden om ar- en vr-applicaties te ontwikkelen die cross-platform draaien.

De OpenXR 1.0-specificatie staat ontwikkelaars toe om apps te bouwen die op verschillende headsets werken, zoals de Microsoft HoloLens, en de Vive- en Oculus-producten. Er hoeven voor de verschillende ar- en vr-brillen, samen 'xr-platforms' genoemd, dan geen aparte versies meer te worden gemaakt, waardoor kosten en tijd worden bespaard.

De Khronos Group, een consortium waarin tal van hard- en sofwarebedrijven zijn vertegenwoordigd, stelde enkele maanden geleden al een experimentele versie van de rechtenvrije standaard beschikbaar, zodat ontwikkelaars hun feedback konden geven. De bedoeling is dat de specificatie gaandeweg verder wordt verbeterd, maar wel steeds achterwaarts compatibel blijft.

Microsoft heeft de officiële standaard niet afgewacht en plaatste vorige week al de OpenXR for Windows Mixed Reality-app in zijn store. Hiermee kunnen gebruikers van een Windows Mixed Reality-headset of HoloLens 2 volgens Microsoft eenvoudig aan de slag met OpenXR-toepassingen. Ook Facebook, het bedrijf achter de Oculus Rift en Quest, en Vive-makers HTC en Valve hebben intussen beloofd om OpenXR 1.0 te gaan ondersteunen. Valve wil de standaard op termijn ook integreren in het SteamVR-platform.