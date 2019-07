Gerucht: T-Mobile begint half augustus met e-simondersteuning

Het lijkt erop dat T-Mobile in Nederland vanaf half augustus e-sim zal ondersteunen. Dat meldt een gebruiker op het forum van Tweakers die verschillende T-Mobile-medewerkers heeft gesproken. T-Mobile kan deze datum nog niet bevestigen.

Een woordvoerder van T-Mobile laat aan Tweakers weten dat het bedrijf momenteel de e-simtechnologie aan het testen is, maar hij kon nog geen datum geven voor wanneer het precies beschikbaar komt. De Amerikaanse Apple-site toont een lijst met providers per land die e-sim ondersteunen of gaan ondersteunen. Voor Nederland worden Truphone en T-Mobile genoemd, al ontbreekt T-Mobile op de Nederlandstalige pagina; daar wordt voor Nederland alleen Truphone genoemd. België komt overigens niet voor in de lijsten. De woordvoerder van T-Mobile zegt dat de weergave van T-Mobile in Nederland op de Amerikaanse site een fout betreft. Het officiële, huidige standpunt van T-Mobile luidt dat e-sim op dit moment nog niet wordt ondersteund.

Op Gathering of Tweakers meldt een gebruiker dat hij dinsdagochtend een medewerker van T-Mobile heeft gesproken en dat de uitrol van e-sim vanaf 13 augustus wordt verwacht. Deze gebruiker licht toe dat hij in totaal twee medewerkers heeft gesproken, een chatmedewerker en iemand van de klantenservice. De chatmedewerker zou hebben aangegeven dat de ondersteuning vanaf 13 augustus een feit moet zijn en de klantenservicemedewerker zou hebben aangegeven dat het nog ongeveer twee weken kan duren voordat e-sim beschikbaar komt.

De melding van Truphone op de Apple-sites is in ieder geval wel te verklaren, aangezien de provider al langer in allerlei landen e-sim aanbiedt, waaronder in Nederland. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat Truphone ook andere operators helpt om de technologie te implementeren en dat de provider sinds januari e-simtechnologie ondersteunt, in Nederland en alle andere landen waarin het actief is.

T-Mobile had overigens eerder op de eigen website een pagina online staan met 'esim' in de url, maar daarop was nog weinig informatie te vinden; op deze pagina moest ingelogd worden. Volgens een gebruiker op Gathering of Tweakers leverde inloggen alleen een melding op dat hij geen rechten had. Inmiddels worden bezoekers vanaf de bewuste url doorgelinkt naar de homepagina van T-Mobile.

Er zijn weinig smartphones met e-simondersteuning die officieel in de Benelux worden verkocht. Dat gaat alleen op voor de iPhone XS, XS Max en XR. De Google Pixel 2 en 3 ondersteunen het ook, maar die worden officieel niet in Nederland of België verkocht. Verder wordt de technologie onder meer ondersteund in iPads, de Galaxy Watch van Samsung en de Apple Watch.

De e-sim of embedded sim is een relatief nieuwe standaard die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld over te stappen op een andere provider zonder te wisselen van simkaart. Daarnaast maakt e-sim het mogelijk om verschillende abonnementen te gebruiken, waardoor dualsimondersteuning in principe overbodig wordt.