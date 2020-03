Nokia-licentienemer HMD komt met simkaart voor roaming

Het Finse HMD Global heeft de bèta online gezet van een dienst voor datagebruik in meer dan 140 landen via een fysieke simkaart. Gebruikers kunnen opwaarderen via de site of met een app. De prijs is in elk land hetzelfde, maar de hoeveelheid data die klanten krijgen, verschilt.

HMD Connect verdeelt de ondersteunde landen in drie zones, blijkt op de site. Bij landen in zone 1, waaronder Nederland, België, Turkije, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, krijgen gebruikers 1GB data voor 9,95 euro. Voor landen in zone 2 is dat 500MB voor diezelfde prijs, in zone 3 daalt dat naar 250MB. In zone 2 zitten onder meer Hongkong en Indonesië, in zone 3 onder meer Aruba, Zuid-Korea en Marokko.

De databundel is telkens veertien dagen geldig. Gedurende die periode kunnen gebruikers bovendien voor 5 euro dezelfde hoeveelheid data kopen. HMD stuurt klanten een fysieke simkaart op; de dienst werkt vooralsnog niet met e-sim. De bedoeling van de dienst is dat gebruikers niet in elk land een lokale simkaart hoeven te kopen voor het gebruiken van data.

Dergelijke diensten bestaan al jaren. Bovendien is de dienst binnen de Europese Unie overbodig, omdat enkele jaren geleden de extra roamingkosten zijn afgeschaft en gebruikers binnen Europa dus standaard niet extra betalen voor dataverkeer.