Proximus introduceert roamingpas om buiten EU abo te kunnen gebruiken

Proximus-klanten kunnen vanaf 1 juli een Daily Roaming Pass kopen, waarmee ze buiten de EU met vrijwel dezelfde voorwaarden kunnen bellen en internetten als in België. Een pas kost afhankelijk van het land 5,95 euro of 11,95 euro en is 24 uur geldig.

Met een Daily Roaming Pass kunnen klanten in een niet-EU-land gebruik maken van hun internetbundel zoals ze die in België zouden hebben. Daarnaast kunnen ze bellen, sms'en, en mms'en met mensen in België, of met mensen in het vakantieland waar ze zich bevinden. Daarnaast kunnen ze oproepen van overal ter wereld ontvangen.

De Daily Roaming Pass is 24 uur geldig en wordt geactiveerd als een klant buiten de EU een gesprek of mobiele datasessie start, of meer dan twee sms- of mms-berichten stuurt. Na de 24 uur kan een nieuwe pas worden aangeschaft. Klanten kunnen maximaal tien passen per maand aanschaffen; bij de elfde pas is deze voor de rest van de maand actief zonder extra kosten. Abonnees kunnen straks in het buitenland zonder Daily Roaming Pass dagelijks twee gratis sms'jes of mms'jes sturen.

Met de Daily Roaming Passes blijft de wettelijke limiet van 60 euro exclusief btw aan mobiel dataverkeer in het buitenland gelden. Deze limiet kan wel door de gebruiker worden uitgeschakeld. Proximus zegt de passen in te voeren om de roamingtarieven duidelijker te maken. Klanten krijgen een sms als er een mobiele sessie buiten de EU wordt gestart.

Voor de passen werkt Proximus met twee zones. Onder zone A vallen landen als Zwitserland, Marokko, de Verenigde Staten, Canada en Turkije. Hier kost de Daily Roaming Pass 5,95 euro per etmaal. Laos, Vietnam, Senegal, Congo en Peru vallen onder zone B, die 11,95 euro per dag kost. Onder het aanbod vallen wel 'enkele' uitzonderingen, zoals maritieme netwerken, satellietverbindingen en een 'kleine groep landen met heel weinig Belgische bezoekers'.

Naast de nieuwe roamingpassen, maakt Proximus bekend de roamingtarieven voor Enterprise-klanten aan te passen. Deze zakelijke klanten die buiten de EU mobiel internet gebruiken, betalen daar straks 0,20 euro exclusief btw per MB voor, in plaats van 12 euro exclusief btw.