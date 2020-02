Robin Mobile heft daglimiet bij roaming op last van ACM op

Telecomaanbieder Robin Telecom stopt op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt met zijn daglimiet van 1 gigabyte tijdens het roamen in de EU. Het roamingaanbod voldeed niet aan de Europese telecomregels.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt stopt Robin Mobile per direct met de beperking van de hoeveelheid data bij roaming. Voorheen was het zo dat als klanten van Robin Mobile hun daglimiet van 1 gigabyte tijdens het roamen in de EU overschreden, de telecomaanbieder de snelheid verlaagde tot 1 megabit per seconde. Binnen Nederland gold de datalimiet niet.

Daarmee overtrad de aanbieder de Europese telecomregels, die volgens het principe 'roam like at home’ stellen dat klanten binnen de EU onder dezelfde voorwaarden als in hun thuisland gebruik kunnen maken van diensten. Robin Mobile heet sinds begin dit jaar Budget. De aanbieder meldt dat klanten met een Budget Mobiel Onbeperkt-abonnement 12GB per maand in de EU mogen gebruiken. Met een Budget Mobiel Basis-abonnement is dat 7GB per maand. Met beide abonnementen is er de mogelijkheid om Extra Internet EU bij te kopen. Klanten betalen 7,50 euro voor 2GB.