Nuts Groep heft merknaam Robin Mobile op en zet klanten over naar Budget

Eigenaar Nuts Groep heft de merknaam Robin Mobile op. Klanten krijgen de rekening voortaan van Budget Mobiel, onderdeel van Budget Thuis. Ook zal Nuts Groep de app van Robin Mobile vervangen voor die van Budget.

De wijziging vindt plaats over anderhalve week, zegt het bedrijf. Behalve de app en de naam boven op de rekening verandert er voor klanten niets, zo zegt het bedrijf. De prijs, de bundels en de voorwaarden blijven hetzelfde. Ook de loginnamen en wachtwoorden voor de omgeving waarin klanten hun abonnement kunnen beheren veranderen niet.

Nuts Groep nam Robin Mobile vorig jaar over. Het bedrijf biedt onder de merknaam Budget Thuis ook een pakket aan voor vast internet, vast bellen en televisie. Wie het alles-in-één-pakket combineert met een mobiel abonnement, krijgt 5 euro korting op de prijs.

Robin Mobile ontstond in 2013 en kwam naar eigen zeggen als eerste sim-only-aanbieder met een aanbod waarbij klanten een onbeperkte hoeveelheid mb's, belminuten en sms'jes kregen. Het bedrijf biedt meerdere onbeperkte bundels aan, waarbij het gebruikmaakt van het netwerk van KPN.

Nuts Groep is naar eigen zeggen de vierde grootste energieleverancier van Nederland en zit onder meer achter de energiemaatschappijen Budget Energie en NLE. In België is het bekend van het merk Elegant. Het bedrijf bedient in Nederland zo'n 700.000 klanten, en in België ongeveer 100.000 klanten. Het bedrijf biedt via NLE sinds eind 2016 internet, televisie en bellen aan via KPN.