OM eist celstraf bij tweetal dat data 30.000 NLE- en Budget Energie-klanten stal

Het Openbaar Ministerie eist 12 maanden celstraf, waarvan 4 voorwaardelijk, voor twee 23-jarige mannen uit Zaandam die persoons- en bankgegevens stalen van ruim 30.000 klanten van NLE en Budget Energie. De gestolen data werd doorverkocht.

Het tweetal wordt ervan verdacht te hebben ingelogd bij het bedrijfsnetwerk van Nuts Groep, moederbedrijf van de energiemaatschappijen NLE en Budget Energie. Nuts Groep deed in november 2019 namelijk aangifte, nadat bleek dat er zo'n dertigduizend door klanten ondertekende energiecontracten waren gestolen.

Op deze contracten stonden persoonsgegevens en bankrekeningnummers. Foto's van deze contracten werden via Telegram verkocht. Onderzoek wees uit dat de gegevens werden gestolen via accounts van 'een aantal' Nuts Groep-medewerkers. De politie onderzocht deze accounts en kwam erachter dat er was ingelogd via IP-adressen van de twee 23-jarige verdachten. Eén van deze mannen was werkzaam bij Nuts Groep.

De politie verdenkt de twee verdachten dat ze, vaak buiten werktijd, inlogden op het netwerk van Nuts Groep en zo de data stalen. Dit deden de verdachten volgens de politie via een eigen Nuts Groep-account dat ze hadden omdat één van de verdachten bij het bedrijf werkte, maar ook met accounts van collega's. Hoe ze toegang kregen tot deze accounts, is niet duidelijk. De politie zegt dat ze 'inloggegevens die in goed vertrouwen ter beschikking waren gesteld' misbruikten.

Het is niet duidelijk hoeveel geld het tweetal met hun vermeende activiteiten verdienden. Het OM eist twaalf maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Bij die voorwaardelijke celstraf wil het OM een proeftijd van drie jaar.