OM eist 2 jaar celstraf voor Nederlander die met phishingpanels Belgen oplichtte

Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist 24 maanden celstraf voor een 23-jarige Hagenaar die samen met twee medeverdachten voor meer dan 400.000 euro anderen zou hebben opgelicht. Onder de slachtoffers, die hij met phishingpanels oplichtte, waren 'veel' Belgen.

De 23-jarige man gebruikte in ieder geval een vervalste identiteitsapplicatie 'die erkend wordt door de Belgische overheid' en vervalste inlogschermen van Belgische banken, schrijft het OM. Die gebruikte de man om inloggegevens bij slachtoffers te ontfutselen en zo geld te kunnen stelen. 'Alleen al in het laatste halfjaar' zou de Hagenaar met de medeverdachten voor ruim 400.000 euro mensen hebben opgelicht. Volgens het OM leidde dit tot zoveel stress bij een van de slachtoffers, dat deze er hartkloppingen aan heeft overgehouden. Hoeveel slachtoffers en hoeveel geld in totaal zijn buitgemaakt, schrijft het OM niet.

De oplichter ontwikkelde de phishingpanels niet zelf, maar kocht deze via Telegram van een Almeloër die zichzelf Haiku noemde. Haiku werd twee jaar eerder veroordeeld tot drie jaar celstraf. Na de aanhouding van Haiku kreeg de politie veel nieuwe informatie over zijn klanten, waaronder de schuilnamen van de 23-jarige Hagenaar.

Na de aanhouding van Haiku in oktober 2020 stopte de Hagenaar met zijn activiteiten, om in maart 2021 weer verder te gaan. In juli van datzelfde jaar werd de Hagenaar samen met de twee medeverdachten aangehouden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het bewijsmateriaal onder meer bestaat uit chats die de verdachten onderling en met Haiku voerden. De Hagenaar wordt ervan verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie, oplichting, computervredebreuk, diefstal en witwassen. De eis is 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak; de twee medeverdachten verschijnen later voor de (jeugd)rechter.