OM eist tot twee jaar cel en 10.000 euro boete tegen verdachten Tikkie-fraude

Het Openbaar Ministerie eist 'tot 24 maanden' celstraf en een geldboete van 10.000 euro tegen twee verdachten van Tikkie-fraude. De twee Nederlandse mannen zouden duizenden euro's hebben gestolen van tientallen slachtoffers.

Op dinsdag stonden de twee verdachten, een man van 27 en een man van 25, terecht vanwege 'grootschalige online oplichting', schrijft het OM. De zaak begon nadat meerdere slachtoffers aangifte deden van 'Tikkie-fraude', waarbij ze zijn opgelicht voor gezamenlijk 'duizenden' euro's. Het OM eist daarom een boete van 10.000 euro. Tegen de 27-jarige man wordt een celstraf van 24 maanden geëist. Het OM vraagt om een gevangenisstraf van 20 maanden tegen de verdachte van 25.

De slachtoffers werden benaderd omdat zij een Marktplaats-advertentie online hadden staan. Ze werden 'met een list verleid' om op een Tikkie-betaalverzoek van 1 cent te klikken ter verificatie, die de slachtoffers omleidden naar een phishingwebsite. De slachtoffers voerden daar hun inloggegevens in, waarna die door de verdachten gebruikt zouden zijn om toegang te krijgen tot hun bankrekeningen. Vervolgens werd geld overgeboekt naar de rekeningen van de verdachten of werden er spullen gekocht met de bankrekening van de slachtoffers. De politie kwam de verdachten op het spoor via telefoonnummers en de IP-adressen waarmee ze inlogden in de bankrekeningen van de slachtoffers, meldt het Openbaar Ministerie.

De twee hebben volgens de officier van Justitie 'aantoonbaar veel slachtoffers gemaakt'. Een dader deed dat in een periode van drie maanden, de ander gedurende zes maanden. De twee verdachten zouden al dan niet gezamenlijk gehandeld hebben. Individueel zouden de twee verdachten vergelijkbare financiële schade hebben aangericht, zegt het OM. De twee verdachten zijn eerder veroordeeld voor een vergelijkbaar delict.