Maker deepfakeporno van NPO-presentatrice krijgt voorwaardelijke taakstraf

De rechtbank heeft een 39-jarige man uit Amersfoort veroordeeld wegens het maken en verspreiden van een deepfakepornovideo van NPO-presentatrice Welmoed Sijtsma. De man krijgt een voorwaardelijke taakstraf, maar geen voorwaardelijke celstraf.

De 39-jarige man kreeg donderdag een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur opgelegd, ten opzichte van de werkstraf van 120 uur die twee weken geleden werd geëist door het Openbaar Ministerie. Het OM had ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist, maar de rechter ging daar niet in mee. De rechter legt wel voorwaarden op bij de taakstraf. Zo moet de dader zijn behandeling doorzetten en moet hij zich melden bij de reclassering.

De rechtbank schrijft dat een 'forse onvoorwaardelijke celstraf' passend zou zijn geweest gezien de ernst van het misdrijf, maar dat daar toch van wordt afgeweken. De dader heeft eerder spijt geuit voor het maken en verspreiden van de video. De rechtbank houdt ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de dader, die zich ook vrijwillig laat behandelen. De rechtbank benadrukt wel de gevolgen van deepfakeporno op het slachtoffer. Volgens de rechter doet de video afbreuk aan de veiligheid van het slachtoffer en maakt deze inbreuk op haar seksuele autonomie, identiteit en privacy.

De dader is veroordeeld omdat hij een deepfakepornovideo van WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma heeft gemaakt. Hij plaatste het gezicht van Sijtsma op het lichaam van een pornoactrice. De video is vervolgens verspreid op het internet. Het OM beschreef de video eerder als 'levensecht' en 'nauwelijks te onderscheiden' als deepfake. Het slachtoffer werd via Instagram geattendeerd op de video en deed vervolgens aangifte. Vorig jaar maakte Sijtsma een documentaireserie over deepfakeporno.