EU komt met wet die maken en verspreiden van deepfakeporno expliciet verbiedt

De Europese Raad en het Parlement hebben overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel waarmee het maken en delen van deepfakeporno van bestaande personen wordt verboden. Er komt ook een wet die het maken van AI-gegenereerde kindermisbruikbeelden verbiedt.

Het eerste wetsvoorstel dient om verschillende vormen van 'cybergeweld' voor alle lidstaten strafbaar te maken, legt de Europese Commissie uit. Daaronder valt het zonder toestemming delen van intieme foto's, waaronder deepfakes. Ook cyberstalken, online intimidatie en cyberflashing worden hierdoor expliciet gezien als strafbare feiten in Europa. In Nederland is dat voor die laatste al het geval. Daarnaast moet de wet lidstaten verplichten om maatregelen te ontwikkelen waarmee gebruikers cybergeweld makkelijker kunnen herkennen en aan de bel kunnen trekken.

Politico schrijft dat slachtoffers van expliciete deepfakes zich momenteel enkel kunnen beroepen op een allegaartje van wetten, zoals de AVG en landelijke smaadwetten. Door het maken en verspreiden van dergelijke deepfakes expliciet te verbieden in een nieuwe wetgeving, moet het voor slachtoffers makkelijker worden om een aanklacht in te dienen, aldus de Commissie. De Europese lidstaten moeten de wet wel nog goedkeuren. Volgens Politico is het de bedoeling dat de wet in 2027 van kracht wordt.

Verder heeft de Commissie een herziening van de strafrechtelijke regels inzake seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen voorgesteld. De definitie van strafbare feiten wordt hierbij geactualiseerd, waarbij ook het maken van AI-gegenereerd materiaal of deepfakes expliciet wordt genoemd. Ook het livestreamen van kindermisbruik is nu een afzonderlijk strafbaar feit. Dit voorstel moet nog door de Europese Raad en het Parlement worden goedgekeurd.