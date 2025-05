Google voegt functie toe aan Maps op Android die weersinformatie toont

Google heeft een update voor de Android-versie van Maps uitgebracht waarmee realtime weersinformatie wordt getoond. Deze functie werd eerder al aan de iOS-app toegevoegd.

In de Android-app van Google Maps wordt er nu in de linkerbovenhoek een rechthoekig vak getoond met daarin de weersinformatie van het gebied dat de gebruiker bekijkt, ontdekte 9to5Google. Als gebruikers daarop klikken, kunnen ze de huidige temperatuur en weersomstandigheden zien, evenals de weersvoorspelling van de rest van de dag. Ook de huidige luchtkwaliteit is zichtbaar.

Het kadertje verdwijnt als de gebruiker te ver uitzoomt. Ook meerdere tweakers hebben de weersinformatie gezien, al is niet duidelijk of iedere Android-gebruiker meteen toegang heeft tot de functie. Dit weerskadertje is al geruime tijd beschikbaar in de Maps-app voor iOS-apparaten.