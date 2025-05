Google Maps krijgt Waze-achtige functie voor melden van incidenten op de weg

Google maakt het eenvoudiger om incidenten op de weg te melden in Maps, met grotere pictogrammen tijdens het navigeren. Navigatiedienst Waze, die ook eigendom is van Google, krijgt op zijn beurt meer meldingen voor meer soorten verkeerscamera's.

Nieuwe incidentmeldingen in Maps. Bron: Google

Google kondigt de updates voor Maps aan in een persbericht. De nieuwe feature om incidenten te melden doet denken aan de functionaliteit van Waze. Het laat gebruikers met een paar tikken op het scherm een melding maken van incidenten op de weg.

De feature voegt daarvoor grotere pictogrammen toe, waarmee gebruikers zaken als ongelukken, gestopte voertuigen, wegafsluitingen, flitspalen, bouwwerkzaamheden of de aanwezigheid van politie kunnen melden. Andere bestuurders krijgen die meldingen te zien en kunnen bevestigen of de incidenten nog steeds van toepassing zijn.

Verder krijgt Maps een nieuwe feature die het gemakkelijker maakt om de ingang van de eindbestemming te vinden. De app geeft de exacte locatie van de entree van een gebouw waar gebruikers naartoe navigeren weer. Deze wordt met een groen icoontje gemarkeerd. Google zegt ook automatisch nabijgelegen parkeerplaatsen te gaan tonen.

De verbeterde incidentmeldingen worden vanaf nu uitgerold via de Google Maps-apps voor Android en iOS, naast auto's met 'Google Built-in', Android Auto en Apple CarPlay. De bestemmingsbegeleiding verschijnt 'in de komende weken'.

Google voorziet Waze ook van enkele nieuwe features. Gebruikers van die dienst kunnen nu nieuwe soorten flitspalen en verkeerscamera's tonen, bijvoorbeeld varianten die afgaan als je rijdt op een busstrook of als je je gordel niet om hebt of op je telefoon zit tijdens het rijden. Waze krijgt ook een feature voor evenementinformatie. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld wegafzettingen bij marathons melden. Gebruikers die onlangs door een 'getroffen' gebied hebben gereden, krijgen een notificatie zodra dat evenement is begonnen. Gebruikers krijgen ook de optie om die informatie te delen met vrienden en familie.