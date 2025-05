Waze-gebruikers melden dat app taal en instellingen zelf aanpast

Meerdere Waze-gebruikers melden dat de taal en andere instellingen van de app vanzelf en willekeurig worden veranderd. Het lijkt er niet op dat de problemen alle gebruikers treffen. Waze heeft nog niet gereageerd op de bug.

Waze gebruikt Frans en

Hebreeuws door elkaar door bug.

Via: @casakhasra

Gebruikers melden bijvoorbeeld op Reddit dat de taal en spraak van de navigatiedienst worden veranderd, waarbij die verspringen van Spaans naar Arabisch, naar Hebreeuws, naar Cyrillisch, of andere schriften of talen. Andere instellingen worden ook aangepast, waardoor de avatar in de navigatiedienst bijvoorbeeld een draak wordt in plaats van een auto. De mapmodus en afstandseenheden worden ook veranderd. Als gebruikers de instellingen aanpassen, worden deze bij het opnieuw opstarten van de app weer veranderd.

Allestoringen meldt sinds het middaguur een piek in het aantal Nederlandse meldingen, al gaat het om een relatief klein aantal. Ook op Gathering of Tweakers wordt het probleem gemeld.