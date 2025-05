Patchtool upgradet per ongeluk servers naar Windows Server 2025 zonder licentie

De serverpatchtool van Heimdal heeft per ongeluk servers met Windows Server geüpgraded naar Windows Server 2025, terwijl die servers daar geen licentie voor hadden. Volgens Heimdal kwam dat door een fout van Microsoft. Het is niet bekend hoe groot het probleem is.

Een medewerker van een Brits bedrijf meldde eerder deze week op Reddit dat de Windows Server 2022-servers geüpgraded waren naar Windows Server 2025, zonder dat hiervoor toestemming was gegeven of de servers de benodigde licenties hadden. Dit kan betekenen dat de servers niet langer op de juiste manier werken. Dit bedrijf gebruikt de Patch Management Software van Heimdal, een Deens securitybedrijf.

Een Heimdal-werknemer bevestigt dat de patchtool de upgrade doorvoerde, maar zegt dat de oorzaak bij Microsoft ligt. Microsoft zou de Windows Server 2025-update als KB5044284-Windows 11-beveiligingsupdate hebben gelabeld. De Heimdal-tool zag de upgrade daardoor aan als beveiligingsupdate en voerde deze door naar de servers.

Meerdere admins geven op Reddit aan last van het probleem te hebben. Heimdal zegt dat ongeveer zeven procent van zijn klanten is getroffen, maar het is niet duidelijk om hoeveel bedrijven het dan gaat. Het securitybedrijf zegt de update vooralsnog te hebben geblokkeerd. Het is niet duidelijk of andere patchtools door dit probleem zijn getroffen. Microsoft bracht Windows Server 2025 eerder deze week uit.