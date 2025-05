Microsoft repareert 4 zerodays en 55 bugs tijdens Patch Tuesday

Microsoft heeft tijdens zijn maandelijkse Patch Tuesday-updateronde 55 kwetsbaarheden gerepareerd, waaronder 4 zerodays waarvan er 2 actief werden misbruikt. Van die bugs krijgen er 3 een Kritiek-rating.

Microsoft heeft KB5051989 voor Windows 11 en KB5051974 voor Windows 10 uitgebracht. Tijdens de maandelijkse updateronde voor het besturingssysteem repareert Microsoft 55 kwetsbaarheden, waarvan 3 als Kritiek geclassificeerd zijn. Dat is onder andere een remote code execution in Excel; het gaat om een untrusted pointer dereference in de spreadsheetsoftware. Ook zit er een use after free in de DHCP-client waarmee het mogelijk is een rce uit te voeren, en er is een combinatie van bugs in LDAP waarmee op afstand code kan worden uitgevoerd.

Van de 55 ontdekte bugs zijn er 4 zerodays. Van 2 van die zerodays is alleen informatie bekend: CVE-2025-21194 en CVE-2025-21377. De eerste maakt het mogelijk de beveiliging op Surface-apparaten te omzeilen vanwege een verkeerde inputvalidatie. De tweede is een spoofingbug in de NTLM-hashfeature. Van twee andere bugs zegt Microsoft dat ze actief worden misbruikt, al geeft het bedrijf daar zoals gebruikelijk geen details over. Het gaat om CVE-2025-21391, een privilege escalation in de opslagfunctionaliteit van Windows, en CVE-2025-21418, een heap-based buffer overflow in de Ancillary-functiedriver van Windows. Een aanvaller die die bug misbruikt, kan adminrechten op een systeem krijgen.

In totaal repareert Microsoft 19 privilege-escalationbugs en 22 remote-code-executionbugs, naast 9 denial-of-servicebugs en 3 spoofingkwetsbaarheden.