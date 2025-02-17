Microsoft verwijdert 8e tot 10e Gen Intel-chips uit W11-supportlijst voor oem’s

Microsoft heeft de achtste, negende en tiende generatie Intel-chips van de Windows 11 24H2-compatibiliteitslijst voor oem’s verwijderd. Het bedrijf heeft de beslissing nog niet toegelicht. Er zijn ook nieuwe processors van AMD aan de lijst toegevoegd.

Uit de recent gepubliceerde compatibiliteitslijst voor Windows 11 24H2 voor oem’s blijkt dat Microsoft minstens 160 Intel-processors heeft verwijderd, waaronder de Intel i9-10900K en de i9-10900KF uit 2020 en de Intel i9-9900K uit 2018. Deze processors kunnen nog steeds Windows 11 24H2 draaien, maar oem’s zullen computers die met deze chips zijn uitgerust vermoedelijk niet meer zelf van Windows 11 24H2 kunnen voorzien. Microsoft heeft ook nieuwe AMD-cpu’s aan de compatibiliteitslijst toegevoegd, waaronder de AMD Ryzen 7 8700G en AMD Ryzen 7 PRO 8840U.

Intel 8th Gen-processors Intel 9th Gen-processors Intel 10th Gen-processors
Intel Core i5-8200Y Intel Core i5-9300H Intel Core i3-1000G1
Intel Core i5-8210Y Intel Core i5-9300HF Intel Core i3-1000G4
Intel Core i5-8250U Intel Core i5-9400 Intel Core i3-1005G1
Intel Core i5-8257U Intel Core i5-9400F Intel Core i3-10300T
Intel Core i5-8259U Intel Core i5-9400H Intel Core i3-10305
Intel Core i5-8260U Intel Core i5-9400T Intel Core i3-10305T
Intel Core i5-8265U Intel Core i5-9500 Intel Core i3-10320
Intel Core i5-8269U Intel Core i5-9500E Intel Core i3-10325
Intel Core i5-8279U Intel Core i5-9500F Intel Core i3-10300
Intel Core i5-8300H Intel Core i5-9500T Intel Core i3-10100
Intel Core i5-8305G Intel Core i5-9500TE Intel Core i3-10100E
Intel Core i5-8310Y Intel Core i5-9600 Intel Core i3-10100F
Intel Core™ i5-8350U Intel Core i5-9600K Intel Core i3-10100T
Intel Core i5-8365U Intel Core i5-9600KF Intel Core i3-10100TE
Intel Core i5-8365UE Intel Core i5-9600T Intel Core i3-10100Y
Intel Core i5-8400 Intel Core i9-8950HK Intel Core i3-10110Y
Intel Core i5-8400B Intel Core i9-9820X Intel Core i3-10105
Intel Core i5-8400H Intel Core i9-9880H Intel Core i3-10105F
Intel Core i5-8400T Intel Core i9-9900 Intel Core i3-10105T
Intel Core i5-8500 Intel Core i9-9900K Intel Core i3-10110U
Intel Core i5-8500B Intel Core i9-9900KF Intel Core i5-10210U
Intel Core i5-8500T Intel Core i9-9900KS Intel Core i5-10210Y
Intel Core i5-8600 Intel Core i9-9900T Intel Core i5-10300H
Intel Core i5-8600K Intel Core i9-9900X Intel Core i5-1030G4
Intel Core i5-8600T Intel Core i9-9920X Intel Core i5-1030G7
Intel Core m3-8100Y Intel Core i9-9940X Intel Core i5-10310U
Intel Core i7-8086K Intel Core i9-9960X Intel Core i5-10310Y
Intel Core i7-8500Y Intel Core i9-9980HK Intel Core i5-1035G1
Intel Core i7-8550U Intel Core i9-9980XE Intel Core i5-1035G4
Intel Core i7-8557U Intel Core i7-9700 Intel Core i5-1035G7
Intel Core i7-8559U Intel Core i7-9700E Intel Core i5-1038NG7
Intel Core i7-8565U Intel Core i7-9700F Intel Core i5-10400
Intel Core i7-8569U Intel Core i7-9700K Intel Core i5-10400F
Intel Core i7-8650U Intel Core i7-9700KF Intel Core i5-10400H
Intel Core i7-8665U Intel Core i7-9700T Intel Core i5-10400T
Intel Core i7-8665UE Intel Core i7-9700TE Intel Core i5-10500
Intel Core i7-8700 Intel Core i7-9750H Intel Core i5-10500E
Intel Core i7-8700B Intel Core i7-9750HF Intel Core i5-10500H
Intel Core i7-8700K Intel Core i7-9800X Intel Core i5-10500T
Intel Core i7-8700T Intel Core i7-9850H Intel Core i5-10500TE
Intel Core i7-8705G Intel Core i7-9850HE Intel Core i5-10505
Intel Core i7-8706G Intel Core i5-10600
Intel Core i7-8709G Intel Core i5-10600K
Intel Core i7-8750H Intel Core i5-10600KF
Intel Core i7-8809G Intel Core i5-10600T
Intel Core i7-8850H Intel Core i7-10510U
Intel Core i7-10510Y
Intel Core i7-1060G7
Intel Core i7-10610U
Intel Core i7-1065G7
Intel Core i7-1068G7
Intel Core i7-1068NG7
Intel Core i7-10700
Intel Core i7-10700E
Intel Core i7-10700F
Intel Core i7-10700K
Intel Core i7-10700KF
Intel Core i7-10700T
Intel Core i7-10700TE
Intel Core i7-10710U
Intel Core i7-10750H
Intel Core i7-10810U
Intel Core i7-10850H
Intel Core i7-10870H
Intel Core i7-10875H
Intel Core i9-10850K
Intel Core i9-10885H
Intel Core i9-10900
Intel Core i9-10900E
Intel Core i9-10900F
Intel Core i9-10900K
Intel Core i9-10900KF
Intel Core i9-10900T
Intel Core i9-10900TE
Intel Core i9-10900X
Intel Core i9-10920X
Intel Core i9-10940X
Intel Core i9-10980HK
Intel Core i9-10980XE

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 10:09
184 • submitter: Shinji

17-02-2025 • 10:09

184

Submitter: Shinji

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Reacties (184)

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sprankel 18 februari 2025 00:06
Feitelijk is het artikel fout, Microsoft heeft deze CPU's niet geschrapt, Intel heeft dat gedaan. En als Intel zegt deze CPU's zijn end of service (wat niet hetzelfde is als EOL) dan wilt dat zeggen: je hoeft zelfs niet meer te proberen ons nog te contaceren voor support dan zegt MS, oke, dan kunnen wij ze ook niet meer supporteren.

De lijst van Intel welke CPU's wanneer geschrapt zijn:

https://www.intel.com/con...000022396/processors.html

Edit:
Gelet de vermelde CPU's pas op June 30, 2025 geschrapt worden door Intel, verwacht je deze zomer maar aan een nieuwsbericht dat MS ze dan niet enkel voor OEM schrapt maar in zijn geheel.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 18 februari 2025 00:08]

Splorky @sprankel18 februari 2025 07:27
Bij een Windows 10 installatie mee gemaakt dat daadwerkelijk de GPU driver gedeinstalleerd omdat deze EOL was.

Ergens snap ik dat er geen support gegeven kan worden als de fabrikant het product als EOL ziet, maar een melding van outdated hardwarebij het updaten zou fijner zijn drivers maar de installeren.
spaceboy 17 februari 2025 10:13
Bizar, wat een lijst! Is dit een wraakactie ofzo?
Caayn @spaceboy17 februari 2025 10:17
Nee, dit is puur voor nieuwe OEM systemen. Bestaande systemen met deze CPU's blijven gewoon werken. OEMs mogen echter geen nieuwe systemen met deze chips uitbrengen.

Dell, Lenevo, etc. mogen bijvoorbeeld dus geen nieuwe Windows 11 desktop meer uitbrengen met een 8e gen Intel chip. Maar jij en ik als consument kan nog prima een 8e gen Intel chip in een zelf bouwmachine gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 17 februari 2025 10:19]

Polderviking @Caayn17 februari 2025 10:45
Wat is hier dan het praktisch nut van?
Er is toch niemand meer die nieuwe builds verscheept met 5 jaar ouder processoren?
Gumball3000 @Polderviking17 februari 2025 11:46
In de industrie is het gangbaar om CPU's van deze leeftijd nog te gebruiken in nieuwe systemen. Heeft te maken met geteste hardware en uitbreidingskaarten, zo'n systeem moet zo stabiel mogelijk zijn en 10+ jaar mee gaan. Ook zijn de eisen dikwijls niet heel hoog. Wel is het zo dat deze fabrikanten allicht sneller nieuwe hardware moeten testen in de toekomst, nu lopen ze te ver achter waardoor je verouderde OS'en moet gebruiken bij nieuwe installaties.
Bvb:
https://www.plc-city.com/...g4104-4ht28-0gx0-nss.html
bartje @Polderviking17 februari 2025 10:58
omdat microsoft dit beleidt handhaaft,
anders zou producent X, waarschijnlijk uit china, een dergelijke actie gewoon uitvoeren om de kosten te drukken. een consument met minder IT kennis denkt dan een nieuw modern systeem gekocht te hebben. maar daar zit dan alleen hardware is van 5 jaar oud in een nieuw jasje.
Mit-46 @bartje17 februari 2025 11:20
Maar wat is het probleem als dit prima functioneert?
Keypunchie @Mit-4617 februari 2025 11:44
Dat Microsoft op termijn zijn ondersteuning wil afbouwen en in de problemen komt als er nog wel heel veel systemen met deze chips actief zijn.

Als er minder apparaten met de oude chips W11 draaien dan kan Microsoft sneller de volledige ondersteuning stop zetten. En mocht het dan impact hebben, kunnen ze makkelijker roepen: je wist toch dat de ondersteuning stopte?
JBVisual @Mit-4617 februari 2025 11:48
Vooral de lange termijn strategie.
Op een gegeven moment zal Microsoft net als met de release van Windows 11 misschien meer van de hardware willen vragen.

Microsoft heeft ooit belooft dat je nog maar 1 keer per systeem een Windows licentie hoefde te kopen, en daarna voor de levensduur van het systeem updates zou krijgen.

Door nu de officiële support voor OEMS te staken, kan worden voorkomen dat mensen met oude systemen zitten die op een gegeven moment geen nieuwe update meer zullen krijgen.
Mensen verscheen voor en computer misschien wel 10 jaar aan updates, wat lastiger wordt als de cpu al xx jaar oud is ten tijden van aanschaf.

let op! speculatie
Het zal mij zelf niks verbazen als bij Windows 12 of Windows 13 een NPU vereist gaat worden. Om zo Copilot en andere AI software meer de forceren en goed te kunnen ondersteunen.
ochhanz @Mit-4617 februari 2025 12:23
Verkeerde verwachting van kopers die denken dat ze iets nieuws kopen en dus slechte ervaring / reputatie schade voor Windows, of bijv omdat een 5 jaar oud systeem minder lang ondersteunt wordt met updates en meer kans op driver problemen etc.
TheMak @Polderviking17 februari 2025 10:57
Misschien is dat wel de reden. Om te voorkomen dat een oem besluit een oude batch cpu's in PC's te zetten.
Blokker_1999
@Polderviking17 februari 2025 11:14
Die zijn er wel degelijk, niet de grote OEMs, maar veel kleine partners die zeer goedkope systemen maken durven wel eens oude CPUs gebruiken. Ik wil het aantal systemen niet tellen dat je op Ali kunt vinden met oude hardware onder de motorkap. En dat zijn ook allemaal OEM licensties als er Windows op staat.
SSH @Polderviking17 februari 2025 11:17
Sommige Chinese bouwers doen dat.
redslow @Polderviking17 februari 2025 11:18
Je zult verbaasd zijn hoe het soms bij bedrijven/overheden gaat. Dat er ineens “nieuwe” laptops/desktops worden uitgedeeld uit de doos met verouderde chips soms inderdaad wel 5 jaar oud.

Waarom? Omdat ze goedkoper waren dan de nieuwere.
GewoonWatSpulle @redslow18 februari 2025 05:30
Of iedereen krijgt een Core i7... u.. was goedkoper dan een i5.. 8)7
Ardjee @Polderviking17 februari 2025 12:03
Bij acer kan je nog desktops met 10th gen intel bestellen, dus helaas wel…
Loller1
@Polderviking17 februari 2025 14:39
Er zijn zat genoeg kleine OEMs die graag de kantjes ervan af lopen en oude hardware die ze goedkoop op de kop hebben kunnen tikken nog even in hun toestellen steken.
qlum @Polderviking17 februari 2025 21:00
Chuwi verkoopt bijvoorbeeld nog een 10210Y gebaseerde tablet pc voor weinig geld.
Heel veel betere opties zijn er ook weer niet die goed passief (max 7w werken).
Maar goed ik kan het me wel voorstellen dat het een beetje een randgeval is. Ze kunnen ook naar een goedkopere nieuwere cpu over gaan.
GewoonWatSpulle @qlum18 februari 2025 05:33
Wat te denken van de Intel N100? Zeker icm. (LP)DDR5-4800 en stuk sneller!
qlum @GewoonWatSpulle18 februari 2025 12:59
Dat klopt, hij is wat snellen met vooral wat modernere codecs. Helaas voor de fabrikanten draagt het niet meer de i5 naam. Maar goed het is inderdaad de betere optie.
CivLord @Polderviking18 februari 2025 06:10
Er zijn anders vlak voor de introductie van Windows 11 nog voldoende nieuwe PC's/ laptops verkocht met verouderde CPU's waar Microsoft geen ondersteuning voor Windows 11 voor wilde geven.
Waarschijnlijk wil Microsoft voor Windows 12 iets dergelijks voorkomen, door nu al eisen te stellen aan nieuwe systemen met Windows 11 zodat die nieuwe systemen zonder problemen geupgradet kunnen worden naar Windows 12.
goarilla @Caayn17 februari 2025 11:08
Ja maar een Ryzen 8700G - die is toch echt bloednieuw. Wtf waarom stinkt alles ineens. Serieus; geen kleine computershops meer, Nvidia maar ook AMD an Intel die bijna niks meer in de low-mid range willen produceren, etc ... Je zou bijna een console kopen en het wrak van 5-10 jaar dat je nu hebt gebruiken voor enkel webcrap.
White Feather @goarilla17 februari 2025 11:21
Microsoft heeft ook nieuwe AMD-cpu’s aan de compatibiliteitslijst toegevoegd, waaronder de AMD Ryzen 7 8700G en AMD Ryzen 7 PRO 8840U.
Even goed lezen dus, die 8700G is toegevoegd aan de lijst, niet er vanaf gehaald.

Het weghalen van de 8e t/m de 10e generatie is waarschijnlijk omdat Intel in december de recentste WHQL-drivers heeft gereleased voorde 7e t/m de 10e generatie en die zijn officieel maar supported tot Windows 11 22H2.

Intel support zijn eigen igpu's dus niet meer en dan kan Microsoft weinig anders dan de OEM's dwingen die dingen niet meer met Windows 11 uit te leveren.
MarnickS @goarilla17 februari 2025 11:15
De Ryzen 8700G wordt juist aan de lijst toegevoegd.
goarilla @MarnickS17 februari 2025 11:29
Aaah OOops ik zat duidelijk verkeerd dan 8)7.
markg85 @goarilla17 februari 2025 13:30
(heeft verder niets met het artikel te maken, alleen 1 woord uit je comment).
is bloednieuw - met een b i.p.v. een g - een verzinsel van jou, een typo (de g en de b zitten tegen elkaar aan op het toetsenbord) of een woord wat je echt gebruikt? Ik vindt m leuk ^_^
goarilla @markg8517 februari 2025 13:43
Hehehehehe, is inderdaad een (spontaan onopgemerkt) verzinsel, serieus ik had geen idee.
Maar als we het in gebruik kunnen brengen misschien komt het dan ooit in de "Dikke Vandale" en de lijst van valide synoniemen (https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bloednieuw) ipv verbetert te worden.
markg85 @goarilla17 februari 2025 14:40
zal me best doen ;)
Oberon.Sedai @goarilla18 februari 2025 19:32
mijn "wrak" is een i5-4460 Gen 4 en die werkt nog prima. samen met de GTX 970 speel ik nog steeds shooter games op 1920*1080, high tot ultra zonder problemen.
geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om naar een console over te stappen. ;)
catfish @Caayn17 februari 2025 10:48
Als jouw uitleg klopt (wat mij niet onlogisch lijkt), wat is dan de nieuwswaarde?
Ik neem aan dat dit bij Windows 10 en voorgangers dan toch ook is gebeurd? Of heeft men toen de moeite niet gedaan om de lijst aan te passen?
Caayn @catfish17 februari 2025 10:53
Dit gebeurde voorheen ook gewoon. De nieuwswaarde ontgaat mij ook.

https://learn.microsoft.c...ws-processor-requirements
Loller1
@catfish17 februari 2025 14:40
Yep, dit gebeurd al sinds jaar en dag. Als je naar de documentatie voor de systeemeisen van Windows 7 gaat kijken bijvoorbeeld, dan is de oudste ondersteunde CPU op die lijst 5 jaar jonger dan Windows 7 zelf.
IPrange.net @Caayn17 februari 2025 11:25
Kan iemand nog wel een pagina naar voren toveren bij Microsoft met welke CPU's Windows 11 kunnen draaien zonder imitaties? Ik ben namelijk bang dat straks de hardware compatibility check gewoon gaat zeggen dat een CPU hebt die niet ondersteund is.

'The processors listed represent the processor models which meet the minimum floor for the supported processor generations'

Met een half jaar gaan we berichten krijgen dat ook deze PC's geen upgrade meer kunnen doen of dat men problemen heeft met het her installeren.
MSalters @IPrange.net17 februari 2025 11:45
Dat is niet echt een nuttige vraag. We weten niet wanneer de suppport voor deze 8e generatie CPU's gaat stoppen, maar dat zal ooit wel een keer gebeuren. Is dat over 6 maanden of 12 maanden? We zouden alleen kunnen speculeren, en dat is niet nuttig.
Loller1
@IPrange.net17 februari 2025 14:43
Deze tekst is al decenia lang zo. E.g. de Windows 7 systeem eisen stellen bijvoorbeeld dat de oude CPU die je mag gebruiken 5 jaar jonger is dan Windows 7 zelf. Geen haan die daar ooit naar heeft gekraait, en terecht. Dit is puur en alleen gericht op hardware developers. Windows 10's lijst van ondersteunde CPUs dropte ook regelmatig oudere hardware, maar iedere machine die Windows 10 v1507 kon draaien kan ook gewoon Windows 10 v22H2 draaien. De eerste keer sinds de release van Windows 10 dat Microsoft ondersteuning heeft gedropt voor oudere hardware is met Windows 11. En dat was ook direct de laatste keer.
TheDeeGee @spaceboy17 februari 2025 12:02
Heeft geen effect op de normale gebruiker, zolang je een PC hebt met TPM 2.0 kun je Windows 11 gewoon gebruiken.

Dit is alleen maar om de verkoop van oude hardware in 2025 en in de toekomst te tegen te gaan.
B_FORCE @TheDeeGee17 februari 2025 14:31
Dat is niet helemaal waar.

Je voldoet dan aan de TPM eisen, maar de kans is groot dat software updates niet meer geleverd worden.
Er wordt zelfs al gesproken dat het mogelijk is dat Windows deze oude systemen niet meer zal voorzien van software updates.
Dus het allemaal nogal vaag wat de toekomst gaat brengen.

Zelfs TPM1.2 zal waarschijnlijk niet meer als "officieel supported" worden gezien:
https://www.pcworld.com/a...-pc-disables-updates.html
(het is al een wat ouder artikel).

Volgens mij werken TPM2.0 modules niet op oudere moederborden (correct me if I am wrong).
TPM 2.0 modules zijn dan enkel nuttig voor die paar CPU's die tussen wal en schip zijn gevallen.
(Hoewel ik van de meeste zie dat ze in de gewone supported list staan).

Ik raad dan zelf ook mensen sterk af een PC/laptop te kopen die ouder is dan 8th gen.
Helaas staat er inmiddels hordes 2e hands computers online die dus wellicht over iets meer dan een half jaar onbruikbaar kunnen worden.
Vooral voor kleine bedrijven is dit nogal een kwalijke zaak.
TheDeeGee @B_FORCE17 februari 2025 14:36
Je hebt gelijk, een 7th Gen met TPM 2.0 module (als dat al mogelijk is) gaat alsnog niet werken.
gamefreakin @TheDeeGee17 februari 2025 16:55
7th gen intel was al vanaf het begin niet (officieel) ondersteund door Windows 11 inderdaad.

Je kon het wel werkend krijgen met wat installer truukjes hier en daar, maar 8th gen of hoger was het officiele minimum.
TheDeeGee @gamefreakin17 februari 2025 17:47
Is nog steeds te installeren geloof ik, maar updates gaan een probleem worden.
hottestbrain @spaceboy17 februari 2025 10:32
@Caayn heeft het volledig juist, maar als kleine toevoeging:
Reeds uitgebrachte laptops kunnen bovendien ook nog verkocht blijven worden.
MischaBoender @spaceboy17 februari 2025 12:06
Het gaat "maar" om 3 generaties CPU's, dat de lijst zo groot is heeft natuurlijk meer te maken met het aantal producten dat Intel heeft uitgebracht.
IPrange.net 17 februari 2025 10:13
Wauw! Ik snap echt niet waar Microsoft mee bezig is. Zo ben je toch niet meer geloofwaardig.
zjeeraar84 @IPrange.net17 februari 2025 10:17
Ik zie het probleem niet? In het artikel staat:

Deze processors kunnen nog steeds Windows 11 24H2 draaien, maar oem’s zullen computers die met deze chips zijn uitgerust vermoedelijk niet meer zelf van Windows 11 24H2 kunnen voorzien.

Mijn conclusie is dan dat je als consument nog wel Windows 11 kan installeren en bestaande installs gewoon blijven werken. Alleen OEM's kunnen geen nieuwe machines meer aanbieden met deze CPU's in combinatie met Windows 11.
IPrange.net @zjeeraar8417 februari 2025 10:20
Dan is de vraag wat als je straks de nieuwste versie download via de website van MS en je PC straks opnieuw zou willen installeren... Kan dat dan nog?
zjeeraar84 @IPrange.net17 februari 2025 10:25
Ja, dat kan gewoon nog.

Devices with these CPUs may not be manufactured with Windows 11 pre-installed and may only be upgraded to Windows 11 by a customer.

https://learn.microsoft.c...upported-intel-processors
BrokenTable @zjeeraar8417 februari 2025 10:47
Wat is de betekenis van 'upgraded'? Schoon W10 installeren en dan upgraden naar W11. Of wel schoon W11 installeren (maar mogelijk ouder dan 24h2)

[Reactie gewijzigd door BrokenTable op 17 februari 2025 10:47]

MSalters @BrokenTable17 februari 2025 11:49
Microsoft verkoopt geen "oude W11" licenties. Wat er met "may be upgraded by a customer" wordt bedoelt is dat Microsoft nog wel W11 licenties verkoopt aan eindklanten, maar die moeten dus gebruikt worden voor machines met een W10 OEM licentie.

Nu zal de gemiddelde kleine PC-winkel geen nieuwe W10 licenties kunnen kopen, dus dit is meer om bestaande voorraad te kunnen slijten.
Scriptkid @IPrange.net17 februari 2025 11:28
Enige probleem is dat Intel het zelf niet support omdat de drivers niet verder gaan dan 22H2
Lothlórien @IPrange.net17 februari 2025 10:29
Wauw... Nu voelt mijn laptop met 3e generatie Intel pas echt prehistorisch aan.
Jeffrey2107 @Lothlórien17 februari 2025 10:40
dat is ook zo :p
SunnieNL
@IPrange.net17 februari 2025 10:19
Is dat zo.. ben je als OEM an nog geloofwaardig als je nieuwe apparatuur gaat voorzien van een chip uit 2018/2020?
Mushroomician @SunnieNL17 februari 2025 10:30
Zelfs in redelijk moderne Afrikaanse landen wordt vaak alleen maar oudere generatie hardware verkocht. Dat gebeurd dan in een simpele winkel zoals je in de jaren 70 ook in NL in je eigen wijk een stofzuiger en tv kon kopen. De winkeleigenaar kende je dan.

Mensen die nu een laptop kopen voor studie zijn al de sjaak voordat ze de winkel uitlopen.
fenrirs @Mushroomician17 februari 2025 11:44
Precies. Een nieuwe PhD student bij ons uit Tsjaad kwam met zo'n 'oude' laptop. Die draaide dus heel netjes (franstalige) Ubuntu 24.04. Lokale IT was er niet blij mee, want geen Win11
(maar wij wel, want dat scheelde ons een berg inwerken)
Probleempje was wel dat z'n werk laptop dus Win11 draait. De arme jongen kon daar helemaal niet mee omgaan.

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 17 februari 2025 11:45]

goarilla @fenrirs17 februari 2025 13:56
Een berg inwerken bedoel je hiermee dat het fijn was om iemand tech-savvy te hebben als PhD student omdat je heel wat custom software moet leren gebruiken en misschien moet verbinden met een HPC cluster, wat makkelijker is voor een Linux gebruiker want die pogen in het algemeeen al hun problemen zelf eerst te fixen ?
fenrirs @goarilla17 februari 2025 19:50
Exact. De meeste studenten hebben (in ons vakgebied) geen of weinig kennis van Linux als ze starten. Het was verfrissend om iemand te zien die een half woord nodig had om met een Linux omgeving te werken.
SunnieNL
@Mushroomician17 februari 2025 10:34
Nee, die zijn niet de zaak, want dan zou er dus geen OS meer op staan (of in ieder geval anders dan Windows)
Maakt Intel nog chips van de 10de generatie die op deze lijst staan? Volgens mij niet.
Dus als er nog hardware verkocht worden in Afrikaanse landen met deze chips, dan zal dat zeer oude voorraad zijn van de OEM's en daar is in die tijd Windows 11 opgezet. Die kan zich nog steeds updaten naar de laatste editie.
Deze info geldt alleen voor nieuwe hardware die de OEM's nu produceren.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 17 februari 2025 10:36]

kodak @SunnieNL17 februari 2025 11:00
Een oem kan ook oudere voorraad verkopen. Dat kun je misschien zelf niet willen, maar is wel een recht. En die voorraad hoeft niet op het moment van productie voorzien te zijn van een werkende windows installatie. Microsoft beperkt met dit verbod wat een oem nog mag verkopen. Terwijl ze geen enkele inhoudelijke reden hebben dat de apparatuur er niet mee kan werken.
SunnieNL
@kodak17 februari 2025 11:22
Ik acht de kans heel klein dat een OEM nog chips heeft die Intel al 2-3 jaar niet meer maakt. Als de hardware er al mee uitgerust is, is de kans zeer klein dat het OS er nog niet op staat. Meeste OEM's verkopen systemen in doos namelijk en dan staat het OS er al op.

De OEM kan er altijd nog iets anders dan op zetten als dat niet het geval is. Dit geeft kansen aan de linux community. Er is zeker wel een inhoudelijke reden (misschien dat jij er niet mee eens bent, maar die is er wel): security. Dit zijn voornamelijk CPU's met een security flaw. Zeker op de zakelijke markt is dat een punt wat meespeelt (of hoort mee te spelen).
kodak @SunnieNL17 februari 2025 11:46
De discussie is niet of er een ander os op de systemen valt te installeren. De discussie is dat Microsoft belemmeringen op legt, zelfs wettelijke vrijheden beperkt en dat zonder zich te verantwoorden.

Dat jij de kans laag inschat dat een oem oude voorraad wil verkopen is te simpel. Je gaat daarmee op geen enkele manier in op de rechten die wetgevers hebben gegeven. En ik lees niet dat Microsoft duidelijk meer recht heeft om achteraf en zonder enige verantwoording de rechten van fabrikanten in te perken.
SunnieNL
@kodak17 februari 2025 14:04
Waarom zou Microsoft niet het recht hebben om te bepalen welke hardware ze ondersteunen met hun OS?
Welke wettelijke vrijheden, waar jij over praat, schaadt het als Microsoft zegt dat ze bepaalde hardware niet meer ondersteunen? En waar zou volgens jouw de wettelijke scheidslijn liggen van hoe oud hardware mag zijn voor je support laat vallen als vendor?

Ze doen het ook niet achteraf. Want het gaat alleen om nieuwe systemen die een OEM op de markt brengt. Huidige geassembleerde voorraad die al voorzien zijn van Windows mogen gewoon nog op die manier verkocht worden (ze doen zelf niet anders met hun hardware).

Een OEM mag dus ook gewoon zijn oude voorraad nog verkopen. En als ze slim zijn zetten ze die nog even in elkaar als dat nog niet is gedaan en zetten ze er Windows met een licentie op.
Want als dat gedaan is kan de hardware zonder problemen nog upgraden naar een nieuwere editie.

Dat een OEM een te grote voorraad oude hardware op de plank heeft liggen is overigens ook geheel hun risico. Er zijn heel veel redenen dat niet te doen, OS support is er maar 1 van.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 17 februari 2025 14:05]

GeroldM @SunnieNL17 februari 2025 14:36
Jij denkt dat oude voorraad niet word verplaatstt naar andere gebiedsdelen en daar als nieuw word verpatst?

Hier in Zuid-Amerika krijg je gauw te maken met oude voorraad die uit de VS komt. Maar zo ben ik ook al UK machines hier tegengekomen, alsmede machines bestemd voor DE markt. En daar betall je gewoon de nieuwprijs voor. Niks afgeprijsd want oud, dat telt hier helemaal niet. Je mag hier al in je handjes klappen als de fabrikant je 3 maanden garantie "schenkt" als je nieuwe apparatuur aanschaft.

De rest van de wereld werkt heel anders dan waar jij in NL gewoon bent geraakt.

Security is inderdaad een goede reden. Maar het heeft vaak ook te maken met de software implementatie die gebruik maakt van bepaalde CPU functionaliteit. Er is ook een verschil tussen het tijdstip waarin mogelijk hardware flaws door software worden gemitigeerd door verschillende besturingssystemen.

Zakelijk gezien zijn security flaws inderdaad belangrijk. Stabiliteit en doorgang van werk/dienst zijn vaker van hoger belang, zeker als de financiele afdeling van het bedrijf zich met de bedrijfsvoering gaat bemoeien. En zodra die personen mee gaan doen, dan krijg je als IT'er gauw te horen dat het kosten zijn waar men "niets" voor terugziet en daardoor niet uitgevoerd mogen worden.

Misschien dat MS daarom ook deze beslissing heeft genomen. Nu hebben IT'ers een stok achter de hand aangaande 'compliancy' met CFO's die menen ook als CTO en CEO te moeten fungeren.
mac1987 @SunnieNL17 februari 2025 12:36
De Microsoft Surface Book 3 en Laptop 3 worden allebei nog verkocht.
SunnieNL
@mac198717 februari 2025 13:36
Die worden geleverd met Windows 10 en kunnen dus nog geupgrade worden naar Windows 11.
mac1987 @SunnieNL17 februari 2025 14:35
Klopt, maar dit was in reactie op de opmerking dat het onwaarschijnlijk is dat er nog systemen worden verkocht met zulke oude chipsets.
CAPSLOCK2000
@SunnieNL17 februari 2025 13:54
Is dat zo.. ben je als OEM an nog geloofwaardig als je nieuwe apparatuur gaat voorzien van een chip uit 2018/2020?
Waarom niet? Wat mist de gemiddelde gebruiker aan zo'n CPU?

Het beste argument dat ik kan bedenken is dat er security-problemen zijn met sommige oude CPU's die eigenlijk niet oplosbaar zijn, maar wie zich daar zorgen over maakt heeft toch al niks te zoeken bij budget-IT.
SunnieNL
@CAPSLOCK200017 februari 2025 14:12
Het beste argument is support die jij als OEM vendor moet leveren (en daarmee dus eigenlijk kosten)
Intel maakt de chip niet meer dus het is pure voorraad. Bij hardware problemen moet je die nog kunnen vervangen. Als die chip over 2 jaar kapot gaat en jij hem moet vervangen maar er niet meer aan kan komen, dan wordt dat een hele dure vervanging voor je.
TD-er @IPrange.net17 februari 2025 10:19
Dit is alleen maar een lijst richting OEMs, oftewel computer bouwers.

Of dit ook wil zeggen dat een OEM versie niet meer nieuw als 24H2 geinstalleerd kan worden, is alleen wel de vraag.
Oftewel kan je als klant een nieuwe installatie op je PC uitvoeren als je hdd/sdd gecrasht is?
Waarschijnlijk wel, omdat de activatie-code gekoppeld is aan serienummers van je hardware.

Blijft over de vraag, welke CPU-features zijn er nu de beperkende factor waarom deze reeks van +/- 4 a 5 jaar oude processors niet meer toereikend zou zijn.
goarilla @TD-er17 februari 2025 11:19
Ja maar technisch gezien als je je eigen PC bouwt en een OEM licentie koopt (goedkoper zeker als je via Kinguin of iets anders een indonesische key ofzo kan kopen) ben je ook een OEM. Wat ik mij afvraag is moeten wij nu retail OS kopen voor de 24H2 upgrade en verder, moet ik nu mijn W11 23H2 machine de vuilbak insmijten of de gok wagen om een W11 Pro retail aan te schaffen en te installeren ? Of ga ik toch gewoon kunnen upgraden omdat dit al een bestaande installatie betreft maar wat dan bij reinstalls ?
TD-er @goarilla17 februari 2025 11:48
Zover ik weet, als je niet al teveel hardware veranderd hebt bij de re-install, hoef je niet eens je Windows opnieuw te activeren.
De combinatie van serienummers van diverse hardware is vastgelegd in jouw activatie. Dus bij een re-install zou dit niet gezien moeten worden als een nieuwe installatie, maar een herinstallatie.
goarilla @TD-er17 februari 2025 11:53
Dat denk ik dus ook. Altijd gedacht dat OEM's aan moederborden gelinkt maar ... als ik mijn 8th gen Refurbished Prodesk koop ... moet ik dan een installatie doen van een W11-23H2 OEM om verder te kunnen en als consument upgraden naar 24H2 ? Of ...

[Reactie gewijzigd door goarilla op 17 februari 2025 12:05]

MSalters @goarilla17 februari 2025 12:05
Het hangt er van af wat je koopt. Koop je een PC met een W11 licentie en 22H2 geïnstalleerd? Dan kun je die zelf upgraden, en hoef je geen tweede licentie aan te schaffen. Is het een oude Linux machine? Dan moet je een retail Windows kopen.
TD-er @goarilla17 februari 2025 12:03
Volgens mij kun je ook een install-USB maken met de tools van MS en tijdens de installatie ziet de installer dan de activatie als deze ergens in de BIOS/UEFI opgeslagen is, danwel bij de online activatie.

De laatste keer dat ik een OEM key gebruikt heb (jaren geleden), was dat een "MLK" key, dus moest je sowieso al die route gebruiken om Windows te installeren.

De grotere OEMs hebben een aparte mogelijkheid om een PC van Windows te voorzien. Die gaan echt geen keys overtypen, maar hebben een eigen activatie-server of een master key al in de BIOS/UEFI zitten.
goarilla @TD-er17 februari 2025 12:09
Ik denk dat je VLK bedoelt (Volume License Key).
De grotere OEMs hebben een aparte mogelijkheid om een PC van Windows te voorzien. Die gaan echt geen keys overtypen, maar hebben een eigen activatie-server of een master key al in de BIOS/UEFI zitten.
Jep en dat is heerlijk wanneer het werkt :D. Maar het geval waar ik het over heb is ik koop een refurbished PC (W10) met ondersteunde CPU voor OEM's versie gisteren en vandaag kan ik die dus niet meer installeren met zelf gekochte OEM door nieuwste W11 24H2.
TD-er @goarilla17 februari 2025 12:20
MSalters suggereert hieronder dat upgrade van Win10 naar 11 nog mogelijk is.
Dus in die zin, als je PC al geactiveerd is geweest, zou het moeten werken en zou je dus ook geen nieuwe OEM licentie nodig hebben.
Even aangenomen dat je PC uberhaupt Windows 11 zou kunnen/mogen draaien qua hardware.
MSalters @goarilla17 februari 2025 11:54
Je hebt in de basis gelijk: de goedkope licenties voor zelfbouw zijn OEM licenties en daarmee legitiem. Dan ben je dus ook gebonden aan de voorwaarden daarvoor.
Waar je mis gaat is met het idee van een "licentie voor de 24H2 upgrade". Zoiets bestaat niet, je hebt een W11 OEM licentie. Ook bij een reinstall blijft het een W11 licentie.
goarilla @MSalters17 februari 2025 12:01
Waar je mis gaat is met het idee van een "licentie voor de 24H2 upgrade". Zoiets bestaat niet, je hebt een W11 OEM licentie. Ook bij een reinstall blijft het een W11 licentie.
Je begrijpt me hier denk ik niet goed, begrijpelijk ik kan niet zo goed schrijven.

Moet ik nu een extra RETAIL W11 versie kopen om een W11 versie te kunnen hebben post 23H2 bij reinstalls (omdat deze mogelijk niet gaat checken op CPU zoals mogelijks de nieuwe(re) W11 OEM install DVD's/USB isos die MediaCreationTool uitspuwt zullen doen) dat was eigenlijk de vraag ?

Of kan ik de OEM installeren met een oude W11-23H2.iso en dan upgraden (als eindgebruiker) naar 24H2 en hoger ?

Toevoeging ... de 2de hands PC/Prodesk bv. had nog geen W11 installatie.
edits: spelling en toevoeging

[Reactie gewijzigd door goarilla op 17 februari 2025 12:13]

Jensw19 @TD-er17 februari 2025 10:33
Het is bij de verwijderde processoren uit de lijst meer het geval om fabrikanten (zoals HP, Acer etc) om gewoon nieuwere processoren te gebruiken, niemand wordt gelimiteerd met het installeren van Windows 11 op de oudere processoren, maar het is nu gewoon niet meer geadviseerd en volgens de lijst dan ook niet meer in ondersteuning bij Microsoft. Snap ze wel als de processoren te oud zijn, en Microsoft niet wilt riskeren dat er een toekomstige functie misschien niet eens / slecht gaat werken op zulke processors.
Kees BOFH @IPrange.net17 februari 2025 10:29
Microsoft stopt niet met het ondersteunen van deze CPU's, maar ze dwingen computer fabrikanten om modernere CPU's te gaan gebruiken. Het is eigenlijk ook wel vreemd dat je nu een 'nieuwe' PC kan kopen met een CPU die al ruim 5 jaar of langer op de markt is.
goarilla @Kees17 februari 2025 12:04
Het is vreemd op de PC marks maar als je apparaat koopt waar de PC het controle/analyse toestel is, kom je vaak heel oude hardware met heel oude software voor een stevig prijs tegen. Denk hierbij aan Elektronische microscopen, MRI scanners, Trek/torsie machines, ...
Kees BOFH @goarilla17 februari 2025 12:19
Klopt helemaal, maar daar zal in het algemeen geen windows 11 op draaien.

En zelfs dan is het vaak grote onzin dat die apparaten niet moderner kunnen zijn. Zo heb ik wel eens een "appliance" bekeken van een leverancier waar ze vol trots melden dat het duurdere apparaat maar liefst twee cores had en 2GB meer geheugen had. (voor een kleine 10.000 euro meer)

Dat betekende dat ze juist extra veel geld moesten uitgeven om oude componenten te vinden, want zulke kleine geheugenrepen waren toen al veel duurder dan grotere repen. En de upgrade prijs was echt waanzinnig in vergelijking met wat je er voor kreeg. De CPU die ze in dat apparaat stopten was op dat moment ook al ruim 10 jaar op de markt.

Uiteindelijk heb ik zelf een server gekocht en daar exact dezelfde software op gedraait. Dat was in totaal een dag meer werk, maar het scheelde uiteindelijk bijna 25k per jaar, en de server die ik kocht was welliswaar een basismodel in die tijd, maar had alsnog veel betere specificaties (64GB geheugen tegen 2GB, 16 cpu cores en 4 generaties nieuwer vs 1 core voor hun basismodel).
aap @IPrange.net17 februari 2025 10:36
Wat is hier de overweging van Microsoft? Willen ze afdwingen dat OEMs alleen recente processoren leveren i.c..m. Windows 11, zodat het allemaal "snappy" aanvoelt?

Ik kan me voorstellen dat MS bang is dat tragere performance van oudere processoren negatief afwrijft op de klantervaring van Windows 11, maar tegelijk geven ze dan dus impliciet toe dat Windows 11 intussen te zwaar geworden is voor processoren waarop het tijdens release prima draaide. Dat is ook niet zo'n fijne boodschap om te zenden. Maar ach, ze hebben toch een de facto monopolie...
MSalters @aap17 februari 2025 11:57
Microsoft herrinnert zich nog steeds het probleem met Vista, waar OEM's ook voor verouderde hardware kozen. Dat ze nu de boodschap zenden "5 jaar oude hardware mag je niet als nieuw verkopen", daar zullen geen serieuze bezwaren tegen zijn. Sterker nog, de meeste serieuze OEM's zouden de lat waarschijnlijk nog hoger willen leggen.
goarilla @MSalters17 februari 2025 14:06
Ja Ok maar de "Vista Ready" certificatie gaf niet machines die een gedegen ervaring boden. Het was de absolute bare minimum als je een goeie tolerantie had voor TRAAAG. En leek wel bedrog; mensen verwachten dat een nieuwere computer sneller (lijkt/is). Deed me destijds denken aan het hele "HD ready" debacle.
White Feather @IPrange.net17 februari 2025 11:28
Microsoft kan weinig anders. Intel is degene die de support voor de igpu voor de 7e tot de 10e reeks Core i heeft gestopt. De laatste WHQL-driver is van december en support Windows 11 t/m 22H2, dus niet 24H2.

Het ligt dus aan Intel, niet aan Microsoft. Je kunt moeilijk van Microsoft verwachten dat ze opeens maar drivers gaan maken voor de igpu's van Intel.
goarilla @White Feather17 februari 2025 14:12
Nee ik verwacht dat het driver model en de ABI op een major release hetzelfde blijft. Dit is Windows niet Linux. En dat er als het moet compatibiliteitslagen worden ontwikkeld en Intel wordt aangesproken hierover. Zij hebben immers Linux engineers die code is opensource en in tree en blijft toch in tree dacht,hoop ik ?
locke960 @White Feather17 februari 2025 14:57
Het is niet helemaal unsupported.

Q: Will fixes be provided for 10th Generation and older Intel processors?
A: Only critical fixes and security vulnerabilities will be addressed in quarterly driver releases going forward.

Maar opvallend is het wel. De 10e gen. is in Q2 2020 geïntroduceerd. En al vanaf 27 July 2022 heb je alleen nog maar "verminderde support". En nergens wordt expliciet gezegd dat dit ook voor nieuwere Windows versies dan 22h2 geldt. Niet netjes van Intel.

[Reactie gewijzigd door locke960 op 17 februari 2025 15:00]

Luuk1983 @IPrange.net17 februari 2025 12:15
Dit gaat over de eisen die Microsoft stelt aan OEMs om computers met Windows 11 te mogen leveren. Die lijst wordt continue geüpdatet en heeft praktisch altijd al bestaan. Dat staat dus helemaal los van welke systemen Windows 11 kunnen en mogen draaien. Het gaat alleen om OEMs die NIEUWE systemen uitbrengen en waar ze zich dan aan moeten houden.
chris_0611 17 februari 2025 10:17
Dit gaat alleen over OEM's die geen nieuwe systemen meer mogen bouwen met deze CPU's. Knappe jonge die nog ergens zo'n oude CPU nieuw vandaan kan halen.

Support voor bestaande systemen blijft gewoon doorlopen.

Dit gaat helemaal nergens over.
GoldenLeafBird @chris_061117 februari 2025 10:25
Ik kan me voorstellen dat in niet-westerse landen de markt voor oudere hardware veel groter is. Daarbij denk ik aan een India, China, Zuid-Amerika en Afrika bijvoorbeeld. Oudere hardware kan goedkoper, en daarmee meer aansluitend aan de markt, aangeboden worden terwijl die voor heel veel toepassingen prima is.

Ik schrijf dit vanaf een 10e generatie Intel mobile CPU. Voor al m'n kantoorwerk is die meer dan goed genoeg.
MSalters @GoldenLeafBird17 februari 2025 12:00
De markt kan dan groter zijn, maar er staan geen fabrieken voor oude Intel CPU's in Afrika. Voor die markt is er de moderne Intel N100, en die staat gewoon op de W11 lijst.

Er zullen hier en daar misschien nog wat restpartijen zijn van 11e en 12e generatie CPU's, maar die dingen laat je niet in de opslag waarde verliezen.
TD-er @chris_061117 februari 2025 10:34
Kan ook gelden voor opkopers die refurbished computers verkopen.
MSalters @TD-er17 februari 2025 12:02
Dat is eigenlijk alleen een issue voor opkopers die een dergelijke computer kopen exclusief Windows licentie. Had die machine al een W10 licentie, dan is er geen OEM W11 licentie nodig.
TD-er @MSalters17 februari 2025 12:06
Werkt die route nog steeds?

En activatie werkt op de combinatie van de hardware serienummers.
Dus als de opkoper bijv. onderdelen samenvoegt om een werkend systeem te maken, heb je de kans dat de her-activatie van de bestaande licentie niet meer werkt en dan moet je wel een nieuwe licentie erbij doen.
MSalters @TD-er17 februari 2025 12:10
In de EU vermoedelijk wel. Werkt het niet direct, dan moet je Microsoft bellen, maar Microsoft is wettelijk verplicht om de herverkoop van licenties toe te staan. En omdat dat soort heractivaties Microsoft tijd en dus geld kosten, hebben ze de voorkeur om het niet zomaar te blokkeren.
Harmsen 17 februari 2025 10:16
Het gaat hier om de lijst met CPU's voor nieuwe systemen. Dus als een systeembouwer een systeem met Windows 11 24H2 aan wil bieden dan is het minimaal Intel 11th gen processor.

Gewone gebruikers kunnen nog wel hun systemen met 8, 9 en 10 gen processoren updaten.
lasharor 17 februari 2025 10:17
De mensen die nu reageren lijken het artikel niet gelezen te hebben. Het gaat hier dus specifiek over een lijst die OEM's gebruiken om nieuwe systemen te voorzien van windows.

Dan lijkt het mij juist goed vanuit de positie van Microsoft dat deze naar verloop van tijd nieuwe hardware bij deze OEM's pushen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat mensen die nieuwe systemen kopen een goede ervaring blijven houden op recente versies van Windows.
JustFogMaxi 17 februari 2025 10:21
Niks aan de hand dus.
https://www.windowslatest...h-9th-and-10th-gen-chips/

[Reactie gewijzigd door JustFogMaxi op 17 februari 2025 10:21]

Redondo1982 @JustFogMaxi17 februari 2025 11:17
Gdv, ik wilde net wat nieuws gaan kopen en nu gooi jij mijn glazen in :+
MetalSonic 17 februari 2025 10:23
Hey, ik sta in de lijst (10700k)

Als ik de reacties hierboven mag geloven verandert het voor mij als gebruiker weinig :)
Martinspire
17 februari 2025 10:24
Ah, dus dit is meer voor OEMS om te zorgen dat ze niet meer hele oude hardware gaan leveren en daar Windows 11 op zetten. Niet heel raar imo. Op een gegeven moment wil je gebruik gaan maken van nieuwe hardwarefeatures en met deze actie zorg je ervoor dat het aandeel van oude hardware afneemt.

Ik ben benieuwd: worden deze chips nog wel bijgewerkt met security updates of hebben AMD/Intel daar ook al geen interesse meer in?
ucsdcom 17 februari 2025 10:44
Gaat het niet om wat anders: MS wil niet dat te pas en te onpas goedkope OEM versies van Windows 11 geïnstalleerd kunnen blijven worden? Dus op refurb pc’s en laptops bijvoorbeeld?

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