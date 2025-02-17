Microsoft verwijdert 8e tot 10e Gen Intel-chips uit W11-supportlijst voor oem’s

Microsoft heeft de achtste, negende en tiende generatie Intel-chips van de Windows 11 24H2-compatibiliteitslijst voor oem’s verwijderd. Het bedrijf heeft de beslissing nog niet toegelicht. Er zijn ook nieuwe processors van AMD aan de lijst toegevoegd.
Uit de recent gepubliceerde compatibiliteitslijst voor Windows 11 24H2 voor oem’s blijkt dat Microsoft minstens 160 Intel-processors heeft verwijderd, waaronder de Intel i9-10900K en de i9-10900KF uit 2020 en de Intel i9-9900K uit 2018. Deze processors kunnen nog steeds Windows 11 24H2 draaien, maar oem’s zullen computers die met deze chips zijn uitgerust vermoedelijk niet meer zelf van Windows 11 24H2 kunnen voorzien. Microsoft heeft ook nieuwe AMD-cpu’s aan de compatibiliteitslijst toegevoegd, waaronder de AMD Ryzen 7 8700G en AMD Ryzen 7 PRO 8840U.
|Intel 8th Gen-processors
|Intel 9th Gen-processors
|Intel 10th Gen-processors
|Intel Core i5-8200Y
|Intel Core i5-9300H
|Intel Core i3-1000G1
|Intel Core i5-8210Y
|Intel Core i5-9300HF
|Intel Core i3-1000G4
|Intel Core i5-8250U
|Intel Core i5-9400
|Intel Core i3-1005G1
|Intel Core i5-8257U
|Intel Core i5-9400F
|Intel Core i3-10300T
|Intel Core i5-8259U
|Intel Core i5-9400H
|Intel Core i3-10305
|Intel Core i5-8260U
|Intel Core i5-9400T
|Intel Core i3-10305T
|Intel Core i5-8265U
|Intel Core i5-9500
|Intel Core i3-10320
|Intel Core i5-8269U
|Intel Core i5-9500E
|Intel Core i3-10325
|Intel Core i5-8279U
|Intel Core i5-9500F
|Intel Core i3-10300
|Intel Core i5-8300H
|Intel Core i5-9500T
|Intel Core i3-10100
|Intel Core i5-8305G
|Intel Core i5-9500TE
|Intel Core i3-10100E
|Intel Core i5-8310Y
|Intel Core i5-9600
|Intel Core i3-10100F
|Intel Core™ i5-8350U
|Intel Core i5-9600K
|Intel Core i3-10100T
|Intel Core i5-8365U
|Intel Core i5-9600KF
|Intel Core i3-10100TE
|Intel Core i5-8365UE
|Intel Core i5-9600T
|Intel Core i3-10100Y
|Intel Core i5-8400
|Intel Core i9-8950HK
|Intel Core i3-10110Y
|Intel Core i5-8400B
|Intel Core i9-9820X
|Intel Core i3-10105
|Intel Core i5-8400H
|Intel Core i9-9880H
|Intel Core i3-10105F
|Intel Core i5-8400T
|Intel Core i9-9900
|Intel Core i3-10105T
|Intel Core i5-8500
|Intel Core i9-9900K
|Intel Core i3-10110U
|Intel Core i5-8500B
|Intel Core i9-9900KF
|Intel Core i5-10210U
|Intel Core i5-8500T
|Intel Core i9-9900KS
|Intel Core i5-10210Y
|Intel Core i5-8600
|Intel Core i9-9900T
|Intel Core i5-10300H
|Intel Core i5-8600K
|Intel Core i9-9900X
|Intel Core i5-1030G4
|Intel Core i5-8600T
|Intel Core i9-9920X
|Intel Core i5-1030G7
|Intel Core m3-8100Y
|Intel Core i9-9940X
|Intel Core i5-10310U
|Intel Core i7-8086K
|Intel Core i9-9960X
|Intel Core i5-10310Y
|Intel Core i7-8500Y
|Intel Core i9-9980HK
|Intel Core i5-1035G1
|Intel Core i7-8550U
|Intel Core i9-9980XE
|Intel Core i5-1035G4
|Intel Core i7-8557U
|Intel Core i7-9700
|Intel Core i5-1035G7
|Intel Core i7-8559U
|Intel Core i7-9700E
|Intel Core i5-1038NG7
|Intel Core i7-8565U
|Intel Core i7-9700F
|Intel Core i5-10400
|Intel Core i7-8569U
|Intel Core i7-9700K
|Intel Core i5-10400F
|Intel Core i7-8650U
|Intel Core i7-9700KF
|Intel Core i5-10400H
|Intel Core i7-8665U
|Intel Core i7-9700T
|Intel Core i5-10400T
|Intel Core i7-8665UE
|Intel Core i7-9700TE
|Intel Core i5-10500
|Intel Core i7-8700
|Intel Core i7-9750H
|Intel Core i5-10500E
|Intel Core i7-8700B
|Intel Core i7-9750HF
|Intel Core i5-10500H
|Intel Core i7-8700K
|Intel Core i7-9800X
|Intel Core i5-10500T
|Intel Core i7-8700T
|Intel Core i7-9850H
|Intel Core i5-10500TE
|Intel Core i7-8705G
|Intel Core i7-9850HE
|Intel Core i5-10505
|Intel Core i7-8706G
|Intel Core i5-10600
|Intel Core i7-8709G
|Intel Core i5-10600K
|Intel Core i7-8750H
|Intel Core i5-10600KF
|Intel Core i7-8809G
|Intel Core i5-10600T
|Intel Core i7-8850H
|Intel Core i7-10510U
|Intel Core i7-10510Y
|Intel Core i7-1060G7
|Intel Core i7-10610U
|Intel Core i7-1065G7
|Intel Core i7-1068G7
|Intel Core i7-1068NG7
|Intel Core i7-10700
|Intel Core i7-10700E
|Intel Core i7-10700F
|Intel Core i7-10700K
|Intel Core i7-10700KF
|Intel Core i7-10700T
|Intel Core i7-10700TE
|Intel Core i7-10710U
|Intel Core i7-10750H
|Intel Core i7-10810U
|Intel Core i7-10850H
|Intel Core i7-10870H
|Intel Core i7-10875H
|Intel Core i9-10850K
|Intel Core i9-10885H
|Intel Core i9-10900
|Intel Core i9-10900E
|Intel Core i9-10900F
|Intel Core i9-10900K
|Intel Core i9-10900KF
|Intel Core i9-10900T
|Intel Core i9-10900TE
|Intel Core i9-10900X
|Intel Core i9-10920X
|Intel Core i9-10940X
|Intel Core i9-10980HK
|Intel Core i9-10980XE