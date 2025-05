Windows 11 test iPhone-integratie om telefoon vanuit startmenu te bereiken

Microsoft test via zijn Insider-programma een iPhone-integratie voor Windows 11, waardoor gebruikers hun telefoon direct vanuit het startmenu kunnen bereiken. Eerder werd al zo'n integratie opgezet met Android.

Via de nieuwe integratie wordt het mogelijk om de accustatus van de iPhone te bekijken, net als de bluetoothverbinding en recente activiteiten. Daarnaast kunnen gebruikers via het startmenu in Windows 11 hun iPhone-berichten openen en gesprekken raadplegen. Ook komt er een mogelijkheid om bestanden te delen tussen de apparaten. Die functie is ook nieuw voor Android-gebruikers.

Microsoft maakt het daarnaast eenvoudiger om verbinding te maken met mobiele apparaten. Gebruikers kunnen nu via het startmenu kiezen voor een Android- of iPhone-apparaat, waarna ze dit direct kunnen koppelen aan de pc.

Alle nieuwe opties zijn beschikbaar via Windows 11 Insider Preview Build 4805 en hoger in het Beta-kanaal en via versie 26120.3000 en hoger in het Dev-kanaal. Ook moeten gebruikers Phone Link-versie 1.24121.30.0 of hoger hebben en ingelogd zijn met een Microsoft-account. De gebruikte pc heeft ondersteuning voor bluetooth nodig.