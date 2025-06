Windows-bètafunctie kan tekst kopiëren vanaf foto's op Android-telefoons

Een nieuwe functie in Microsoft Phone Link maakt het binnenkort mogelijk om tekst te halen uit foto’s op Android-telefoons. De functie is beschikbaar voor leden van het Windows Insider-programma.

De functie maakt gebruik van optical character recognition om tekst te detecteren in een foto. Ocr is een techniek om geschreven of gedrukte tekst in afbeeldingen, gescande documenten of foto's te herkennen en te converteren naar bewerkbare en doorzoekbare tekst. De functie werkt op Android-telefoons met de Phone Link-app. Als gebruikers foto’s openen in Phone Link, krijgen ze een icoontje met het label ‘tekst’ te zien. Door daarop te tikken, detecteert de app automatisch tekst in een foto. Gebruikers krijgen daarna verschillende opties om de tekst te selecteren of kopiëren.

De functie wordt momenteel getest via het Windows Insider-programma. Om er gebruik van te maken, moeten gebruikers versie 1.24051.91.0 van Phone Link hebben. Ook moet de Windows 11 Insider Dev Channel build 26120.670 gebruikt worden. Die is sinds 17 mei beschikbaar. Volgens The Verge is de functie ook beschikbaar op de Insider Preview build 22635.3646 van Windows 11 in het bètakanaal. Het is niet bekend wanneer de functie naar alle gebruikers komt.