Testversie Edge blokkeert functies indien Windows 11 niet is geactiveerd

In de recentste Canary-versie van Edge-browser test Microsoft onder meer het blokkeren van de instellingen als Windows 11 niet is geactiveerd. Doordat de functie nog wordt getest, is niet duidelijk of en wanneer het wordt toegepast.

Redacteur Abhishek Mishra van Windows Latest testte de functie onder meer door de feature 'msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS' in te schakelen. Toen kon Mishra niet meer bij bepaalde instellingen komen. Bovenaan de instellingenpagina staat geschreven dat 'Windows 11 niet is geactiveerd' en dat de toegang tot bepaalde instellingen is beperkt. De Windows Latest-redacteur keek verder en bij het openen van het 'Wanneer Edge wordt gestart'-tabblad stond hetzelfde bericht.

Gebruikers die Windows 11 gebruiken zonder activatiecode worden daar al op gewezen via de algemene instellingen en het bureaublad. Mishra vraagt zich af hoe effectief het is om functies in Edge te blokkeren zolang Windows 11 niet is geactiveerd. Hij wijst erop dat gebruikers ook andere browsers kunnen installeren.

Edge Canary geen windows 11
Bron: Windows Latest

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 10-05-2024 17:57
96 • submitter: TheVivaldi

10-05-2024 • 17:57

96

Submitter: TheVivaldi

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lameeuw 10 mei 2024 18:09
Aan de ene kant snap ik het ergens wel dat een bepaald stukje software beperkt wordt in mogelijkheden (je ontwikkeld het, inclusief het hele OS dus ja daar wil je liefst wat voor terugzien). Aan de andere kant ook wat er in het artikel staat, je kan ook Opera, Chrome, noem maar op installeren dus wat heeft het voor zin ?
bun00b @lameeuw10 mei 2024 18:18
voelt een beetje alsof ze de minder techbewuste mensen willen pesten, maar:
  • mensen met crack Windows weten wel hoe je een andere browser installeert
  • mensen die niets van computers snappen, kopen ze in de winkel en hebben een officiële versie
als het blokkeren van de instellingen in Edge ook betekent dat ze in Windows het veranderen van de standaardbrowser blokkeren, kunnen ze het die eerste groep mss wat vervelend maken, maar zelfs dan slaat dit een beetje nergens op
Blokker_1999
@bun00b10 mei 2024 19:24
Denk niet dat er nog veel mensen een crack gebruiken vandaag de dag. Ofwel activeer je hem niet, want er zijn buiten een klein watermerk rechts onderaan in beeld verder geen gevolgen, ofwel koop je een key uit het grijze circuit om van dat watermerk en alle problemen af te zijn.
mrmrmr @Blokker_199911 mei 2024 01:46
Er zijn nog een flink aantal andere mogelijkheden. Een van de makkelijkste is het gebruik van een standaard product key (te vinden op de Microsoft site) en een third party server. Die server geeft door dat de key ok is en Windows is geactiveerd.
JohanNL @Blokker_199910 mei 2024 20:14
Die grijze keys zijn natuurlijk ook niet waterdicht, ik snap juist niet waarom mensen deze aanschaffen want waarschijnlijk ben je ook nog illegaal bezig.
Die ' cracks ' stellen ook niet meer zoveel voor, veelal een scriptje die een kms server nabootst, gewoon veilig te verkrijgen via Github wat ironisch genoeg van Microsoft zelf is inmiddels.
Bovendien kun je dan de Enterprise editie geactiveerd krijgen die net wat meer mogelijkheden biedt.
amigob2 @JohanNL10 mei 2024 20:29
Weet je wel wat een grijze key is. ?

Het is een officele Microsoft key die eigenlijk alleen door bedrijven gebruikt mogen worden.

Volgens de wet is er dus niks illegaals aan, Maar volgens de Microsoft regels verboden.
Microsoft treed hier niet tegen op, ik heb al meerdere jaren dit soort keys in gebruik.
Ik ben wel gek om voor 4 PC;'s allemaal voor mij zelf een officele OEM/retailer key te kopen.
En daar bij gebruik ik 80% van de functionaliteit van Windows nog geen eens.
Want Microsoft bundelt veel te veel functionaliteit.
JohanNL @amigob210 mei 2024 20:48
Het feit dat je bij van die online key verkopers totaal geen idee hebt waar het vandaan komt is toch al riskant, tenminste als het je gaat om een legale licentie.
Daarnaast is er vaak wel wat meer mee aan de hand, zoals oorspronkelijke Windows 7 of 8 keys die dan ook werken voor 10 of 11 of volume licenties die per apparaat worden verkocht.

Ik zou zeggen, waarom zo moeilijk doen als het je puur gaat om op een goedkope manier je Windows installatie geactiveerd te krijgen? Dan kun je gelijk een crack gebruiken wat je helemaal niets kost en financier je ook niet die shady key verkopers.
Een echte Windows licentie met bewijs van authenticiteit kost gewoon wel wat geld.
jeroenst @JohanNL11 mei 2024 00:02
Een crack die tevens een achterdeurtje installeert. Dan heb ik toch liever een key met een officiële download van de Microsoft site.
JohanNL @jeroenst11 mei 2024 00:28
Die 'cracks' stellen niet meer zoveel voor tegenwoordig, zijn zelfs open source en te vinden op Microsoft's eigen Github.
Dus als jij denkt dat er een 'achterdeurtje' in zit kun je zelf de source code onderzoeken en eventueel zelfs aan meewerken de 'crack' verder te ontwikkelen, mocht je dat willen.
Bossie @jeroenst12 mei 2024 09:22
Idd, ik gebruik zelf een niet geactiveerde Windows.

Dit icm parallels op een MacBook, voor sporadisch gebruik is dit voldoende en de “trial” en werkt prima.

Hiervoor altijd wel gewoon een licensed versie gehad, maar geen idee waar de betreffende key verstopt is :+
Gubbel @amigob210 mei 2024 20:38
Volgens de wet is er dus niks illegaals aan
Dat is niet waar, je voldoet namelijk niet aan de voorwaarden voor die key. Meestal is het ook verboden deze keys door te verkopen. Het is wel degelijk illegaal om die keys te gebruiken. Het enige waar je je achter kunt scharen, is dat deze voorwaarden nooit met jou gedeeld zijn, maar met de verkoper en dat jij dus "van niets weet".
Ik ben wel gek om voor 4 PC;'s allemaal voor mij zelf een officele OEM/retailer key te kopen.
Dat hoeft ook niet, je kunt gewoon een alternatief OS gebruiken.

Wat is dat toch tegenwoordig met maar doen alsof alles gratis of goedkoop moet zijn?

Jij hebt GEEN recht op Windows. Wil je daar gebruik van maken, dan koop je een licentie voor de software op de daarvoor bedoelde plek. Of doe het illegaal maar zeik niet :)

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 22 juli 2024 16:20]

amigob2 @Gubbel10 mei 2024 20:42
Het is niet bij wet verboden volgens de wet, microsoft wil het alleen niet. Want , Minder dollars

Ik houd mij voor de dommen ik heb gewoon een legale windows license op mijn PC.
Dat de retailer van de license iets doet wat Microsoft niet wil en tegen de user agrement is , is niet mijn probleem
Gubbel @amigob210 mei 2024 22:42
Het is wel zeker bij de wet verboden, waar haal je het vandaag dat dat niet zo zou zijn?
C64Boy @Gubbel12 mei 2024 09:17
Microsoft stelt voorwaarden op die volgens NL recht en Europees recht niet kunnen. Je kunt van alles opnemen in je voorwaarden en mensen bang maken.

https://curia.europa.eu/j...=first&part=1&cid=2558320

[Reactie gewijzigd door C64Boy op 22 juli 2024 16:20]

Gubbel @C64Boy12 mei 2024 09:47
Dit heeft niets te maken met mensen bang maken. De voorwaarden zijn helemaal niet van toepassing op Nederland, de EU of jouw. De meeste licenties zijn van toepassing op bedrijven en veelal uit landen waar de licenties überhaupt vele malen goedkoper zijn. De voorwaarden zijn al gebroken voor de sleutel aan jou wordt aangeboden.

Hoe je het ook went of keert, deze goedkope sleutels zijn niet legaal. Of je ze dan alsnog koopt of niet is aan jouw, maar kom niet met onzin dat "In Nederland is dit lekker wel legaal dikke pech", want dat is gewoon niet zo.
C64Boy @Gubbel18 mei 2024 15:40
Als het bij de wet verboden is, dan heb je zeker ook het wetsartikel voor mij waar dit ondubbelzinnig in staat?

Er is wel een uitspraak van het Europese hof uit 2012 waarin duidelijk en onomstotelijk wordt gesteld dat doorverkopen van software volstrekt legaal is. Dat is verder in 2016 nogmaals door een rechtbank in Letland bevestigd. Wie zijn wij om een uitspraak van een dergelijk orgaan tegen te spreken?

MS en andere softwareleveranciers weten dat drommels goed en daarom treden ze niet op: het heeft namelijk geen zin. Je verwijst naar de uitspraak uit 2012 en ze zullen meteen inbinden. Dit gaan ze bij elke lagere rechter alleen al op basis van deze uitspraak glansrijk verliezen. Jurisprudentie en dan ook nog van een van de hoogste rechtsorganen.

Het maakt daarbij niet uit waar de software oorspronkelijk is aangekocht. Het feit dat bijvoorbeeld in India exact dezelfde Windows software slechts 1/10 kost van de prijs hier is gewoon stuitend. De distributie van software is (zeker nu vrijwel alles online geschiedt) niet duurder hier dan in India.

Dat het Europese Hof deze uitspraak heeft gedaan is prima. Er is namelijk geen sprake van een gelijk speelveld. De consument tegenover de multinationale onderneming.

[Reactie gewijzigd door C64Boy op 22 juli 2024 16:20]

curkey @amigob211 mei 2024 11:26
Het schenden van de voorwaarden van een licentie is net zoiets als contractbreuk plegen, en dus wel degelijk juridisch aanvechtbaar. Anders zou iedereen ook immers maar alles kunnen gebruiken: want waarom zou je dan voor je bedrijf een 100 seat license kopen, als eentje het ook doet?
blissard @curkey12 mei 2024 10:48
Het is zeker aanvechtbaar, maar daarmee dus niet zomaar in strijd met de wet voor de eindgebruiker zoals hierboven gesuggereerd. Het is in strijd met de licentie die jij als grijze key-koper waarschijnlijk helemaal niet kent.
C64Boy @curkey18 mei 2024 15:49
nee. contractvoorwaarden mogen namelijk niet in strijd zijn met de wet/ het geldend recht. Want dan zijn de bepalingen namelijk nietig. Je kunt bijvoorbeeld garantierechten beperken in je voorwaarden, maar je hebt helaas te maken met een vrij sterke bescherming van consumenten op dat vlak. Ook al zet je daar als consument je handtekening onder- de bepaling blijft nietig.
En het geldend recht bestaat niet alleen uit wat je in Wetboek leest, maar ook uit de interpretaties die rechters geven aan de wet.
Software doorverkoop. je kunt in voorwaarden wel stellen dat dit niet mag, je kunt mensen dit ook laten ondertekenen, maar het blijft een bepaling die zo niet afgesproken kan worden/ nietig is.
Bedrijven doen dit toch en eigenlijk is dit alleen maar om consumenten bang te maken. MS, Apple, Google ze proberen het allemaal. Als je daarvoor zwicht moet je dat zelf weten. Ik in elk geval niet en ik heb wel degelijk recent een nieuw apparaat ontvangen, ondanks dat volgens de leverancier de eenjarige garantietermijn voorbij was. Even de rechtsbijstand ingeschakeld en in no-time geregeld.
Raymond Deen @Gubbel12 mei 2024 18:06
Als consument kun je volgens mij totaal geen onderscheid maken tussen een retail en niet doorverkoopbare key. Dus zolang je een plausibel verhaal kunt ophangen waar je die “illegale” key vandaan hebt, is er niks aan de hand.
Indifstublatia @amigob211 mei 2024 02:19
Ik weet niet wat jij betaalt voor je retail key, maar ik heb mijn retail W11 Pro key in Duitsland gekocht (met doosje) voor 42 euro. Splinternieuw in seal. Dat het in Nederland 300 euro moet kosten is belachelijk en haast crimineel (dat is de laatste prijs die ik heb zien staan bij de lokale Mediamarkt, wellicht is ie tegenwoordig goedkoper).
Nostalgmus @Indifstublatia11 mei 2024 04:02
Het is al een tijdje geleden, ergens in 2002+ , je belde de microsoft helpdesk op en zij dat je je key niet meer had of onleesbaar was geworden.
Mondeling werd je een nieuwe toegezegd.

Ik zou zeggen doe eens een poging ;)
Indifstublatia @Nostalgmus11 mei 2024 11:49
Dat kon al in 1998 :)
Wolfos @Indifstublatia11 mei 2024 08:11
Het is een eenmalige aankoop in principe. Bij een nieuwe PC kan je de key immers gewoon meenemen en updates zijn gratis.
Goldwing1973 @Wolfos11 mei 2024 11:32
Nee, bij een nieuwe PC zit een OEM licentie, die is gebonden aan de PC en kan je niet meenemen naar een nieuwe PC.
Een retail licentie (die veel duurder is) kan je wel meenemen naar een nieuwe PC.
Gitano @Indifstublatia12 mei 2024 07:22
In nl: 259,-
In dui: 229,- ( nu in aanbieding voor 168,- )

Die 42,- die je noemt is onzin zo te zien aan de prijzen op mediamarkt.de

Als je er al 1 hebt gevonden voor 42,- euro dan voldoe je waarschijnlijk ook niet aan de voorwaarden om die te gebruiken. Dan maakt het ook niks meer uit of je nu 42,- betaald voor een doosje met key of 1,- voor een key per email.
Indifstublatia @Gitano12 mei 2024 21:44
Je moet niet op de website kijken. Je moet er gewoon langsgaan. Ben er gisteren nog geweest (Düsseldorf) en toen lagen ze met stapels voor 48 euro daar. Inflatie is ook daar een feit.
Gitano @Indifstublatia13 mei 2024 06:41
De prijs was niet eens het punt eigenlijk van mijn commentaar :-) meer of je aan de voorwaarden zou voldoen als je die bij mediamarkt zou kopen of voor minder van internet haalt. Beide gevallen waarschijnlijk niet , dan is ruime 40 euro ook een beetje zonde als er ook een 1 euro optie is. Het is niet zo dat het prijs verschil de ene beter maakt dan de ander.
Indifstublatia @Gitano13 mei 2024 08:58
Nou, als ze bij een officiële reseller verkocht worden (het gaat hier dus om de echte retailversie), dan lijkt het me niet meer dan waarschijnlijk dat iedereen die er eentje daar koopt en op zijn/haar systeem activeert, aan de voorwaarden voldoet. Na 25 jaar gedoe met Microsoft weet ik wel hoe ze werken en wat wel of niet kan :)

[Reactie gewijzigd door Indifstublatia op 22 juli 2024 16:20]

C64Boy @Indifstublatia18 mei 2024 15:51
Helaas zijn dit soort grote bedrijven grote bandieten. Ze vragen wat ze willen. MS doet dan ook nog handig beperkingen opleggen met de taalpakketten zodat je niet zomaar alles in het buitenland kunt kopen.
Xfade @amigob211 mei 2024 14:20
Ik doe iets vergelijkbaars. Als ik een laptop koop van 1600 euro en de fabrikant komt slechts met een OEM Windows Home, zekers te weten dat ik hem met een OEM Pro key van een grijze verkoper upgrade.
Dijkertje @amigob211 mei 2024 18:00
Microsoft treed hoogstwaarschijnlijk niet op omdat zij graag hun diensten wil verkopen, OneDrive & Microsoft 365 en Xbox Live.
Remzi1993 @JohanNL12 mei 2024 15:12
Die grijze keys zijn natuurlijk ook niet waterdicht
Maar het risico is erg klein want 10 euro kwijt is niet echt een grote risico. Heb zelfs 3 keys gekocht voor dit geval en het was echt goedkoop. Dus het risico is niet groot.
SvenVG1986 @Blokker_199910 mei 2024 19:30
Ik gebruik nog Windows cracks zelfs voor Windows 11
TJ Roelsma @Blokker_199911 mei 2024 07:59
De enige reden die ik kan bedenken is dat Windows 11 het vertikt om op oudere hardware geïnstalleerd te worden en men toch wel graag de nieuwste versie van Windows met de nieuwste upgrades wil hebben.
Dat Microsoft zo hardnekkig vasthoudt aan de hardware eisen is velen een doorn in het oog en lijkt op de steeds verder gaande implementatie van "planned obsoletion".

Ik heb zelf een Dell tablet die uitstekend werkt en qua hardware prima Windows 11 zou kunnen draaien, maar omdat hij over een lagere versie van TPM dan TPM2.0 beschikt, uiteindelijk niet aan Microsoft's hardware eisen voldoet. Dat een upgrade geweigerd wordt omdat alleen TPM een te lage versie heeft lijkt mij een toch vrij arbitrair gekozen beperking.
Xfade @TJ Roelsma11 mei 2024 14:24
Dit is dan gelukkig wel met een register aanpassing of een Rufus usb stick te omzeilen, maar dat is natuurlijk niet aan iedereen besteed. Nou ja, aan de andere kant, als je een cracked iso kan downloaden weet je wellicht ook hoe dat moet.
TJ Roelsma @Xfade14 mei 2024 20:27
Ja, maar Microsoft heeft al aangekondigd dat je bepaalde veiligheidsupdates niet (meer) krijgt als je een "gekraakte" versie van Windows 11 draait. En ik vind het nog steeds behoorlijk willekeurig hoe de minimum eisen gesteld zijn door Microsoft en wat doorslaggevend is in de beoordeling, maar dat is mijn persoonlijke mening.
henk717 @Blokker_199912 mei 2024 03:19
Ik raak juist iedereen die z'n key overweegt af om dat te doen. Je krijgt GEEN legale key. Je wordt dus opgelicht met een key die wellicht werkt en wellicht wordt ingetrokken door creditcard fraude. Dus ofwel gewoon via echte kanalen kopen ofwel zelf de licentie genereren met een crack maar ga geen geld geven aan oplichters.
The Zep Man
@bun00b10 mei 2024 18:22
voelt een beetje alsof ze de minder techbewuste mensen willen pesten, maar:
  • mensen met crack Windows weten wel hoe je een andere browser installeert
In plaats van activeren is het gewoon mogelijk om Windows te laten denken dat het geactiveerd is. Dit werkt al zo sinds het moment dat Windows activatie "vereist".

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:20]

checkpointx @bun00b11 mei 2024 08:31
Hoezo pesten, Microsoft maakt deze software, ze verkopen het. Als je het dan illegaal gebruikt ben je gewoon een crimineel die een digitaal product steelt

[Reactie gewijzigd door checkpointx op 22 juli 2024 16:20]

mr_evil08 @bun00b11 mei 2024 17:12
Mja crack, gewoon een serienr van win 7/8/x invoeren die je via de zoekmachine vind werkte altijd prima.
Oon @bun00b12 mei 2024 03:59
mensen die niets van computers snappen, kopen ze in de winkel en hebben een officiële versie
Net als vele andere Tweakers bied ik nog wel eens wat tech support aan familie & kennissen, en je verbaast je echt over hoeveel gecrackte Windows kopieën er rond gaan.
Juist minder technische mensen kopen vaak tweedehands PC's met gecrackte installaties.
qlum @lameeuw10 mei 2024 19:04
Aan de andere kant werken deze instellingen wel in edge op andere besturingssystemen, dus het staat daarin op zichzelf.

Maar goed, activeren van windows is niet moeilijk illegaal, grijs. Permanente activatiemethoden staan zelfs op een site van Microsoft (Github)

Verder is het inderdaad simpelweg tegen de gebruiksvoorwaarden om Windows zonder licentie te gebruiken en zijn beperkingen in voorgeinstalleerde apps niet echt vreemd. Ik zie hier dan ook geen bezwaar in.

[Reactie gewijzigd door qlum op 22 juli 2024 16:20]

Marve79 @lameeuw10 mei 2024 18:51
Wel vreemd idd zeker gezien het lage marktaandeel van edge kunnen ze zich toch weinig veroorloven zou je denken.
PhilipsFan @Marve7911 mei 2024 02:40
Ze leren het nooit. Dat ze bepaalde functies van Windows zouden uitschakelen kan ik nog begrijpen, immers je hebt niet betaald voor Windows dus je hebt geen recht op alle functies. Maar dat ze een volledig ongerelateerd product zoals Edge, wat verder gratis is, gaan cripplen omdat je niet voor Windows hebt betaald, daar begrijp ik helemaal niks van.

En er zitten meer van dit soort beroerde links in Windows tussen features die niks met elkaar te maken hebben. Ik gebruik mijn Windows met een lokaal account. Laatst moest ik een betaalde app installeren van de Windows Store. Dus op de store aangemeld met een Microsoft account. Hij probeert dan wel om Windows ook aan dat Microsoft account te koppelen (verschrikkelijk idioot), maar je kunt klikken dat je het niet wil. De app installeerde zonder problemen. Daarna wilde ik Edge gebruiken en toen bleek dat mijn Edge-profiel meteen ook was gekoppeld aan dat Microsoft account. Hij stond al data te uploaden voordat ik iets kon doen. Dag privacy.

W.T.F. Dit is gewoon schofterig gedrag van Microsoft. Ze hadden 20 jaar geleden opgesplitst en failliet geprocedeerd moeten worden bij de koppelverkoop van IE, ik kan er nog steeds niet bij dat dit niet gebeurd is. Want.Ze.Leren.Het.Gewoon.Nooit.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 16:20]

JohanNL @lameeuw10 mei 2024 20:24
Mogelijk heeft Microsoft geconstateerd dat de meeste mensen die hun Windows niet activeren hun eigen browser gebruiken.
Microsoft wil deze groep dan wellicht wat extra gaan pesten, zodat ze wellicht een licentie gaan kopen.
Dit is wellicht ook wel een groep die niet echt bekend is met van die ' grijze keys ' of cracks en zodoende echt over te halen is.
Maar ze zullen ook weer niet te rigoureuze maatregelen nemen, want ze willen wel dat je Windows blijft gebruiken, met of zonder licentie.

Ik denk dat je in deze richting moet denken wat Microsoft's motivatie is.

[Reactie gewijzigd door JohanNL op 22 juli 2024 16:20]

mr_evil08 @JohanNL11 mei 2024 17:16
Veelal zijn het ook test machines dan boeit het niet om tijdelijk edge te gebruiken.
Tranquility @lameeuw11 mei 2024 10:22
Daarmee jagen ze gebruikers inderdaad alleen maar naar een andere browser. Niet echt slim..
Tonerider 10 mei 2024 18:19
Lijkt me ook een idiote beperking. Ook niet echt logisch aangezien de browser toch aparte software is en sowieso gratis is. Je kan Edge ook op een Android installeren (alhoewel dit bijv. ook geen themes heeft), dus waarom ze het dan zo linken aan een geactiveerde versie van Win11 is een beetje raar. Maar goed, ik vind dat ze met Win11 nogal veel rare dingen aan het doen zijn.
Marve79 @Tonerider10 mei 2024 18:53
Blijkbaar zijn alle andere issues met Windows 11 al opgelost :)
Verwijderd @Marve7910 mei 2024 20:02
Altijd goed om te weten waar de prioriteiten liggen.
Windows 10 updates slopen door een WinPE size issue enz.

Zal wel aan de nieuwe generatie liggen.

"ik ken wel wat trux om mensen te laten herinstalleren/upgraden, mis klikken, nieuwe hardware kopen enzow, onbeschoft? not if they don't catch ya and can't prove it, ux/sales wolfjeee"

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:20]

PhilipsFan @Marve7911 mei 2024 02:44
O ja? Waar is de normale taakbalk/startmenu gebleven dan? Zolang ze die niet terugbrengen blijf ik op Windows 10. Desnoods met een illegale key. Luister naar je gebruikers of ga failliet.
Prince @Tonerider10 mei 2024 19:19
Als we er even van uit gaan dat MS geen slechte bedoelingen heeft en dit oprecht een nodige feature is, dan zou ik wel iets kunnen bedenken.
Windows 12 gaat komen met AI features. Het lijkt me niet onlogisch dat een niet geactiveerde W12 sommige features niet kan gebruiken. Het lijkt me dan ook niet onlogisch dat features in de browser die steunen op deze gedeactiveerde OS features, niet bruikbaar zijn.

Ik snap niet waarom dit in W11 al een effect heeft - tenzij dit effectief een test was om het te kunnen testen en zien, maar voor W12 snap ik deze feature.

Het is ook waar wat BushWhacker hieronder zegt dat een browser onafhankelijk van het OS dient te opereren, maar je kan geen dingen doen die het OS niet ondersteunt.
Beetje zoals een spel dat niet wilt starten als je geen DirectX hebt geïnstalleerd of je geen grafische kaart hebt. De laag eronder kan een dependency zijn en bij webservices kan dit een licentie-dingetje zijn.
BushWhacker 10 mei 2024 18:30
Dit is geen goede zaak.
Een browser hoort onafhankelijk van het OS te opereren. Nu lijkt dit weer ie11 koppelverkoop.

Straks als je op Linux of macOS Edge installeert zul je misschien wel je Windows11 licentie moeten toevoegen.
cracking cloud @BushWhacker11 mei 2024 07:06
Gelukkig zijn er veel meer alternatieve browsers waaruit je kan kiezen (en die ook nog eens beter zijn dan edge)
FrostyPeet 10 mei 2024 18:43
Dat is precies de reden dat ik mijn windows op een lokaal admin account draai. En dat ik een usb boot flashdrive heb met een Win 11 PE build erop. Dat ik het vertik om Edge te gebruiken, zelfs Chrome is beter. Ik zal nooit office365 voor kritieke e-mails of office documenten gebruiken.

MS heeft steeds meer de neiging om dingen uit te zetten als ze iets niet volgens hun voorwaarden vinden. Zie het dan maar terug te krijgen. Ook dat ze het liefst alles in een abonnement versie gieten.

Begon al bij een officiële MS training instituut waarvan hun legale windows licenties blokkeerden omdat de betalende leden leerden hoe ze windows moesten installeren volgens de dure officiële MS handleidingen op virtuele machines. Ze hadden dus een kraak tooltje om voor de volgende leerling windows te kunnen gebruiken.
Mark_88 @FrostyPeet11 mei 2024 09:50
Begrijpelijk. Maar wist je dat je Edge sinds kort in de EU kan verwijderen? Lijkt me een traag OS als het vanaf een stickie draait.
FrostyPeet @Mark_8811 mei 2024 12:53
Begrijpelijk. Maar wist je dat je Edge sinds kort in de EU kan verwijderen? Lijkt me een traag OS als het vanaf een stickie draait.
Dat de "zichtbare" kant van Edge verwijderd kan worden wil niet zeggen dat er "onder de motorkap" alles weg gaat.

Inderdaad, het opstarten via een flashdrive duurt lang. De laatste generatie usb poort is wel aan te raden. Als (bijna) alles in RAM geheugen is geladen, gaat het een stuk vlotter. Het is ook geen volwaardig alternatief voor een geinstalleerd OS maar een reserve optie als er iets (helemaal) fout gaat.

Eigenlijk zou elke IT-er een geheugenstick met een WinPE+tools bij zich moeten hebben. Kan je cariëre een serieuze boost geven als de IT infrastructuur faalt en jij de reddende engel bent.
commentator 10 mei 2024 21:36
voor ze dit kunnen doorvoeren zullen ze toch eerst moeten zorgen dat de licentieproblemen die ze nu hebben bij MS bij het enrollen via Intune zijn opgelost
410Gone 10 mei 2024 22:30
Ehm... activatie MAS.
Zynth 11 mei 2024 10:10
Bijzonder.
Aan de ene kant mogen ze niet zomaar producten koppelen.
Zoals een browser leveren bij windows zonder keuze.
Maar nu mogen ze wel met het ene product, functies uitschakelen als je een totaal ander product van ze hebt, dat niet geactiveerd is?
Dit zal wel weer een rechtzaak worden, of heb ik het mis.
markwiering 13 mei 2024 14:37
Ik heb Windows 10 gratis weten te activeren op mijn schootcomputer met dit handige script. :)

Jij hoeft er dus niks voor te betalen. Gewoon gratis Windows 10 of 11 erop gooien - en dan een activatiescript erop draaien. :*)

Het is evengoed legitiem, want Microsoft accepteert deze vorm van activatie ook. ;)
Prince @Logan10 mei 2024 19:11
Ik vermoed dat je op de foute post aan het reageren bent... mss even verplaatsen en deze blanco maken?

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