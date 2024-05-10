Testversie Edge blokkeert functies indien Windows 11 niet is geactiveerd

In de recentste Canary-versie van Edge-browser test Microsoft onder meer het blokkeren van de instellingen als Windows 11 niet is geactiveerd. Doordat de functie nog wordt getest, is niet duidelijk of en wanneer het wordt toegepast.

Redacteur Abhishek Mishra van Windows Latest testte de functie onder meer door de feature 'msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS' in te schakelen. Toen kon Mishra niet meer bij bepaalde instellingen komen. Bovenaan de instellingenpagina staat geschreven dat 'Windows 11 niet is geactiveerd' en dat de toegang tot bepaalde instellingen is beperkt. De Windows Latest-redacteur keek verder en bij het openen van het 'Wanneer Edge wordt gestart'-tabblad stond hetzelfde bericht.

Gebruikers die Windows 11 gebruiken zonder activatiecode worden daar al op gewezen via de algemene instellingen en het bureaublad. Mishra vraagt zich af hoe effectief het is om functies in Edge te blokkeren zolang Windows 11 niet is geactiveerd. Hij wijst erop dat gebruikers ook andere browsers kunnen installeren.