Testversie Windows 11 bevat reclame voor Game Pass-abonnement

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 uitgebracht. Het bedrijf heeft het instellingenmenu van de build uitgerust met reclame voor het Game Pass-abonnement. Het is niet duidelijk of de reclame ook in de definitieve versies van Windows 11 zal verschijnen.

De advertentie zal te zien zijn op het startscherm van het instellingenmenu van Windows 11 Insider Preview Build KB5037864. Microsoft schrijft dat niet alle gebruikers de reclame zullen zien, maar enkel degenen die actief spelletjes spelen op hun pc. Het is niet duidelijk hoe Microsoft dit wil controleren. De Amerikaanse techgigant meldt via deze build ook verbeteringen en bugfixes te hebben doorgevoerd. Uit eerdere testversies van Windows 11 blijkt dat Microsoft ook nadenkt over appadvertenties in het startmenu van Windows 11. In 2021 raakte ook bekend dat Microsoft reclame maakt voor Xbox Game Pass bij de installatie van Windows 11.