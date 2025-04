Testversie Windows Foto’s kan foto’s naar AI-tool van Microsoft exporteren

Microsoft heeft een optie aan een testversie van Windows Foto’s toegevoegd. Hierdoor kunnen gebruikers foto’s en afbeeldingen rechtstreeks naar de Microsoft Designer-app exporteren. Dat is een AI-tool. Het is niet duidelijk of de functie ook naar de stabiele versies van Windows 11 komt.

De nieuwe functie is volgens techwebsite MSPower opgemerkt door testgebruikers van het Windows 11 Insider-kanaal. De knop om de functie te activeren zou op dit moment enkel te zien zijn bij Amerikaanse, Britse, Australische, Ierse, Indiase en Nieuw-Zeelandse gebruikers. Zodra deze gebruikers een foto of afbeelding vanuit de Foto’s-app hebben geëxporteerd, wordt het bestand geopend in de Microsoft Designer-app. Deze app bevat AI-tools om de bestanden via kunstmatige intelligentie te bewerken.