Microsoft begint met testen van advertenties voor apps in Windows 11-startmenu

Microsoft is begonnen met het tonen van advertenties voor apps in de 'Aanbevolen'-sectie van het Windows 11-startmenu. Voorlopig krijgen enkel Amerikaanse testgebruikers in het Beta Channel deze aanbevelingen te zien. Eerder ontdekte PhantomOcean3 al dat Microsoft hieraan werkt.

Amerikaanse Windows 11 Insiders krijgen in previewbuild 22635.3495 van het Beta Channel standaard advertenties voor Microsoft Store-apps te zien in de 'Aanbevolen'-sectie van het startmenu, meldt Microsoft. Die advertenties komen tussen de tips, bestanden en veelgebruikte applicaties te staan die normaliter in deze sectie te vinden zijn. Het is niet duidelijk of appontwikkelaars Microsoft moeten betalen om via het startmenu aanbevolen te worden.

Apparaten die door een organisatie worden beheerd, krijgen deze appaanbevelingen niet te zien. Het is mogelijk om de optie uit te schakelen via het instellingenmenu. Microsoft vraagt testgebruikers om feedback te geven over de appaanbevelingen, waarna het bedrijf besluit of deze aan een stabiele versie van Windows 11 worden toegevoegd. Dinsdag ontdekte X-gebruiker PhantomOcean3 het bestaan van de functie al in de code van een testversie van het besturingssysteem.