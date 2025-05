Windows 11-update introduceert appadvertenties in startmenu

Microsoft heeft een nieuwe update voor Windows 11 uitgebracht. Via deze update kunnen er voortaan appadvertenties in het startmenu worden getoond. De update zorgt er ook voor dat widgets die op de taakbalk worden geplaatst, scherper worden weergegeven.

Microsoft schrijft in een blogpost over Windows 11 update KB5036980 dat advertenties in de ‘Aanbevolen’-sectie van het startmenu zullen verschijnen. Dat bleek ook uit een eerdere testversie van Windows 11. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat er enkel apps van een klein aantal ontwikkelaars zullen worden getoond die Microsoft zelf heeft uitgekozen. Welke ontwikkelaars dat zijn, is echter niet duidelijk.

De advertenties kunnen ook uitgeschakeld worden. Gebruikers moeten daarvoor het Instellingenmenu openen, vervolgens naar de sectie Persoonlijke instellingen gaan en op Startmenu klikken. Daar kan de ‘Aanbevolen’-sectie worden uitgeschakeld. Microsoft schrijft ook dat de widgeticoontjes op de taakbalk voortaan scherper weergegeven worden. De widgets op het lockscreen van Windows 11 zouden nu ook stabieler moeten functioneren en ook beter moeten presteren.