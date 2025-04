Knipprogramma in Windows 11 krijgt ondersteuning voor emoji's en QR-codes

Het Knipprogramma in Windows 11 krijgt enkele nieuwe features, waaronder de mogelijkheid om QR-codes te detecteren en om emoji's toe te voegen aan screenshots. Dat blijkt uit gelekte screenshots, al is niet bekend wanneer de features definitief uitkomen.

X-leaker PhantomOfEarth spotte de features in de Snipping Tool in Windows 11. In die tool komt onder andere een optie om emoji's in een screenshot te plaatsen. De leaker toont in een video hoe het Knipprogramma achttien veelgebruikte emoji's zoals een hart of kruis geïntegreerd krijgt. Die kunnen gebruikers ook kleiner of juist groter maken.

Naast emoji's krijgt het Knipprogramma ook een mogelijkheid om automatisch QR-codes te herkennen op afbeeldingen. Gebruikers hoeven dan niet meer hun telefoon te pakken om een code te scannen, maar kunnen daar gelijk naartoe vanuit het screenshot. Tot slot komt er ook een optie om hdr-beelden te verbeteren. Daarmee kunnen gebruikers de kleuren aanpassen van screenshots die op hdr-monitors worden gemaakt. In ieder geval die laatste functie zit in 11.2403.8.0 van het Knipprogramma, maar het is niet bekend wanneer de functies algemeen beschikbaar komen.