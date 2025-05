Printscreentoets in Windows 11-build opent voortaan standaard Knipprogramma

Microsoft verandert de functionaliteit van de printscreentoets in Windows 11, zodat die automatisch het Knipprogramma opent. De wijziging, KB5025310, zit in een bètabuild van Windows 11 en is via het instellingenmenu terug te draaien.

Gebruikers die in de bètabuild de printscreentoets indrukken, krijgen direct het vernieuwd Knipprogramma in Windows 11 te zien, schrijft Microsoft. Die tool is een combinatie van het knipsel- en aantekeningenprogramma en het oude Knipprogramma dat ook in oudere Windows-versies zit. Om de oude functie van de printscreentoets terug te krijgen, kunnen gebruikers via de toegankelijkheidsinstellingen de functie van de knop veranderen. De oude functie maakte een screenshot en bewaarde deze in het klembord.

De wijziging van de standaardfunctie van de printscreentoets is niet de enige wijziging die Microsoft heeft doorgevoerd in de bètabuild. Het maximaal aantal tabbladen dat met alt+tab kan worden geopend, wordt standaard ingesteld op twintig. Volgens Microsoft is dat bedoeld om prestatieproblemen te verminderen. Ook dat is aan te passen via het instellingenmenu. Een andere wijziging is dat volgens Microsoft het zoeken naar instellingen via het startmenu sneller zou moeten verlopen.