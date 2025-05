'Microsoft brengt labels onder iconen terug in taakbalk Windows 11'

Microsoft lijkt te werken aan de mogelijkheid om labels te plaatsen onder iconen op de taakbalk van Windows 11. Ook de optie om iconen nooit te combineren moet terugkeren. Beide opties zitten wel in Windows 10.

Microsoft werkt aan beide functies en die lijken op weg om binnenkort in een previewversie te zitten, zegt Microsoft-leaker Albacore. Albacore toont ook een video waarin de taakbalk met labels te zien is. Ook de optie 'never combine' komt terug volgens Albacore. Het is nog onbekend of en wanneer Microsoft de functies zal aankondigen. Die komen vermoedelijk eerst in de testversies voor Windows 11, voor ze in de stabiele versie komen.

De softwaregigant maakte een nieuwe taakbalk voor Windows 11, waarbij veel functies van de Windows 10-taakbalk ontbreken. Deze functies zitten tussen de veel gevraagde om terug te keren in de taakbalk van Windows 11. Er ontbreken nog steeds veel functies van de taakbalk, waaronder de mogelijkheid voor verkleinde iconen, voor het vergroten of verkleinen van de taakbalk en voor het plaatsen van de taakbalk op andere plekken in het scherm dan alleen aan de onderkant. Windows 11 kwam eind 2021 uit.